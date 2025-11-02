מההדלפה משדה תימן - עד החקירה והחשש לחיי הפצ"רית | הפרשה שמטלטלת את המדינה

טלטלה קרתה בשבוע שעבר בצה"ל כאשר נחשף שהפרקליטות הצבאית הדליפה את סרטון ההתעללות משדה תימן. חקירה פלילית נפתחה, הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי לקחה אחריות ובהמשך הגישה את התפטרותה לרמטכ"ל אייל זמיר.

הערב (ראשון) נודע כי נערכים אחריה חיפושים בעקבות חשש לחייה, אחרי שהשאירה אחריה מכתב ורכבה אותר נטוש סמוך לחוק הצוק. לבסוף היא אותרה בריאה ושלמה. הסתבכות הפצ"רית: ההדלפה, החקירה והחשש לחייה - השתלשלות האירועים.

• האירוע שהצית את הסערה

בקיץ 2024 הופץ סרטון בו, לטענת התביעה הצבאית, נראית התעללות של חיילי מילואים בעציר ביטחוני במתקן המעצר שדה תימן. חמישה חיילי מילואים נעצרו ומספר נוספים עוכבו לחקירה.

הסרטון - שהיה חלק מחומרי חקירה - פורסם בציבור, ועובדה זו העלתה שאלות קשות על נוהל בטיחותי, על טיוח, ועל ההשפעה הביטחונית והמשפטית.

• חקירת ההדלפה והוצאתה לחופשה

ב–29 באוקטובר 2025 הודיע דובר צה"ל על פתיחת חקירה פלילית בעניין הדלפת הסרטון, ונמסר כי נבדקת מעורבות של גורמים בפרקליטות הצבאית - כולל סביבת הפצ"רית. במקביל, תומר־ירושלמי יצאה לחופשה ומתוך כך ננקטו צעדים מיידיים במערכתית. בנוסף עומד נגדה החשד לשיבוש מהלכי משפט ומסירת מידע שקרי לייעוץ המשפטי לממשלה ולבג"ץ.

• הודאתה וההתפטרות

ב-31 באוקטובר, היא הגישה מכתב התפטרות לרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ושם לקחה אחריות על אישור ההדלפה: "כמי שעומדת בראש הפרקליטות הצבאית, ומתוך תחושת אחריות עמוקה לצה"ל, ליחידה ולפקודיי, אישרתי הוצאת חומר לתקשורת, בניסיון להדוף את התעמולה השקרית נגד גורמי אכיפת החוק בצבא. אני נושאת באחריות מלאה לכל חומר שיצא לתקשורת מתוך שורות היחידה. מאחריות זו נובעת גם החלטתי לסיים את תפקידי כפרקליטה הצבאית הראשית". נציין כי הדוברת שלה חשודה בהדלפת הסרטון לתקשורת.

• החשש לחייה ואיתורה בחיים

תומר-ירושלמי אותרה בריאה ושלמה בתום חיפושים נרחבים שנערכו אחריה. היא השאירה אחריה מכתב ורכבה אותר נטוש סמוך לחוף הצוק בתל אביב - מה שהעלה חשש כבד לחייה. כ-40 דקות לאחר ההודעה על תחילת החיפושים, נוצר עמה קשר, ובהמשך היא אותרה בבגדים אזרחיים, כשהיא יושבת כ-300 מטרים מרכבה, שנמצא נטוש סמוך לחוף הצוק. לאחר מכן, היא יצרה קשר עם בעלה, ככל הנראה מטלפון של אדם אחר. היא נלקחה לתשאול במשטרה.

• זעם במערכת הביטחון

במערכת הביטחון הגיבו בחריפות לחשיפה, כאשר מדובר צה"ל נמסר כי הרמטכ"ל קיבל את בקשתה לסיים את התפקיד באופן מיידי ויפעל לייצוב הפרקליטות הצבאית ושמירה על חיילי צה"ל. הרמטכ"ל בטוח כי תתקיים חקירה יסודית לחקר האמת". שר הביטחון ישראל כ"ץ קבע כי היא לא תשוב לתפקיד והודיע על התחלת הליך למינוי מחליף. בהמשך, החמיר את התגובה נגד הפצ"רית והודיע: "ננקוט את כל הסנקציות - בראשן שלילת דרגות האלוף". עוד איים כי כל המעורבים בהדלפה יטופלו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו האשים כי "האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצה"ל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמתה, אני לא זוכר ממוקד בעוצמה כזו. זה מחייב בדיקה עצמאית, בלתי תלויה ואני מצפה שגם כזו תתבצע".

במהלך הימים הקרובים הפצ"רית צפויה להיחקר על חלקה בפרשה. בנוסף פרסמנו ב-i24NEWS כי החקירה העלתה שיש מעורבים נוספים מתוך הפרקליטות, בהם כעשרה קצינים בכירים וכי המעורבים ניהלו שיח בוואטסאפ לקראת ההדלפה.