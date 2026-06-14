פיקוד העורף הודיע היום (ראשון) כי החל מהערב ועד מחר בשעה 20:00 ייכנסו לתוקף שינויים במדיניות ההתגוננות. בהתאם להחלטה, בכל רחבי הארץ תתאפשר פעילות מלאה, לצד הגבלת התקהלות של עד 5,000 משתתפים.

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באזור קו העימות לא יחול שינוי בהנחיות הקיימות, והפעילות תמשיך במתכונת חלקית. בפיקוד העורף הדגישו כי הערכות המצב נמשכות באופן שוטף וכי הציבור יעודכן בכל שינוי נוסף באמצעות הערוצים הרשמיים.

בהודעה שפורסם בנוגע להופעתו של עומר אדם נמסר כי בעקבות המצב הביטחוני ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, ההופעה שתוכננה להיערך הערב באצטדיון שלמה בפתח תקווה נדחתה. עוד נמסר כי מועד חדש למופע יפורסם בהמשך, וכי עדכון בנושא יישלח לרוכשי הכרטיסים.

גם אייל גולן עדכן את קהל המעריצים ברשתות החברתיות כי בעקבות הנחיות פיקוד העורף החדשות, המופע שתוכנן להתקיים הערב לא יתקיים. גולן מסר כי עם עדכון ההנחיות נקבע מועד חדש להופעה, וכי כלל הכרטיסים יישארו בתוקף באופן אוטומטי לתאריך החלופי שיפורסם בהמשך. "שמרו על ההנחיות ונדע רק בשורות טובות", כתב.