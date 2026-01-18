שנה לחילוצו של אורון שאול ז"ל: נחשף המבצע שקדם להשבתו

בחלוף שנה להשבתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל לישראל מעזה, אחרי שהיה חטוף בעזה 11 שנה, צה"ל ושב"כ חושפים היום (ראשון) פרטים על מבצע חשאי ומדויק בשם "דרום אדום", שקדם להשבת החלל החטוף מידי חמאס.

אורון שאול נפל בקרב בשג'אעייה ב-20 ביולי 2014 במהלך מבצע "צוק איתן", ונחטף על ידי ארגון הטרור חמאס. המבצע התבסס על מידע מודיעיני שהתקבל מתחקור עצורים, ולפיו החלל החטוף הוחזק לאורך השנים בנכס אזרחי ברצועת עזה.

בעקבות המידע יצאו צה"ל ושב"כ למבצע ייעודי, במסגרתו נעצר גורם מפתח שהתגורר באותו נכס. חקירתו הובילה למידע מדויק על מיקומו של אורון שאול. המבצע המקדים בוצע על ידי לוחמי סיירת מטכ"ל.

יממה לאחר מכן, ובסיוע שורת מהלכים מודיעיניים נוספים, בוצעה פעילות מיוחדת של שב"כ עם כוחות משייטת 13 וחטיבה 188, בפיקוד אוגדה 162 ובהכוונת מפקדת השו"ן, שבמהלכה חולץ החלל החטוף מהנכס האזרחי שבו הוחזק במשך שנים.

בצה״ל ובשב"כ הדגישו כי הפעילות תוכננה ובוצעה באופן זהיר, תוך הימנעות מסיכון חטופים חיים שהוחזקו בעיר עזה. בהודעה נמסר כי מערכת הביטחון תמשיך לפעול עד להשבת אחרון החטופים.