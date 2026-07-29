פעילות עצימה במשך שבועיים: תוכנית ארה"ב להרחבת הלחימה - וגל התקיפות שהושלם | כל העדכונים
גורם אמריקני ל-i24NEWS: "התקיפה הייתה בעלת השפעה משמעותית - גדולה פי שניים מהקודמות" • ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי מפקד סנטקום הכין תוכנית פעולה באיראן שאורכה עד 14 יום לשיבוש מאגרי הטילים האיראניים
צבא ארה"ב השלים הלילה (חמישי) גל תקיפות נרחב באיראן, זאת לאור המשך הירי האיראני לעבר בסיסי ארה"ב ברחבי המזרח התיכון. ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי מפקד סנטקום הכין תוכנית פעולה עצימה באיראן שאורכה 10-14 יום לשיבוש מאגרי הטילים האיראניים.
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גורם אמריקני ל-i24NEWS: "התקיפה הלילה הייתה נרחבת ובעלת השפעה משמעותית, גדולה בערך פי שניים בעוצמה ובהיקף מהפעולות הקודמות" (עמיחי שטיין)
ניו יורק טיימס: דן קיין, יו"ר המטות המשולבים, הבהיר בשיחות סגורות כי חידוש הלחימה בהיקף נרחב ועצים נגד איראן הוא אפשרי, אך הוא יביא לדלדול מסוכן במאגר מיירטי הטילים העומדים לרשות פיקוד המרכז של הצבא (אלון גל)
ניו יורק טיימס: בין היעדים שהותקפו היו עבאדאן, שבו ממוקמים בתי זיקוק לנפט, בושהר, כזרון, והאיים קשם וקיש (אלון גל)
צבא ארה"ב השלימ גל תקיפות נרחב באיראן (אלון גל)
פיקוד המרכז של ארה"ב הודיע: כוחותינו החלו לבצע תקיפות נגד איראן, אשר מהוות תגובה עוצמתית לניסיונות התקיפה האיראניים נגד כוחות אמריקאיים המוצבים במזרח התיכון (ברק בטש)
דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל": מפקד סנטקום אדמירל בראד קופר הכין תוכנית פעולה עצימה באיראן שאורכה 10-14 יום, שכוללת תקיפות עצימות שמטרתן לשבש את יכולות הטילים של איראן (ברק בטש)