ניו יורק טיימס: דן קיין, יו"ר המטות המשולבים, הבהיר בשיחות סגורות כי חידוש הלחימה בהיקף נרחב ועצים נגד איראן הוא אפשרי, אך הוא יביא לדלדול מסוכן במאגר מיירטי הטילים העומדים לרשות פיקוד המרכז של הצבא (אלון גל)