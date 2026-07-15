צה"ל דיווח אמש לשרים בקבינט כי הצבא אוחז כיום ב-67-70% משטח רצועת עזה, כך פרסום היום (רביעי) לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון ינון שלום יתח.

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בשבוע שעבר, העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" דיווח מפי מקורות כי בחמאס נערכים להכריז על פירוק הגוף המכונה "הוועדה למעקב אחר עבודת הממשלה", המשמש בפועל כממשלת חמאס ברצועת עזה, לאחר קרוב לשני עשורים שבהם ניהלה התנועה את ענייני הרצועה.

הקמת יישובים בטווח זמן מהיר: ההחלטות מהקבינט

אמש, ב"מהדורה המרכזית" בערוץ i24NEWS, פורסם כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר תוכנית להקמת יישובים ביהודה ושומרון "בטווח זמן מהיר". ההחלטה הועלתה על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק, והיא כוללת תקציב של 1.3 מיליארד שקלים עבור המהלך, שאושר לפני כחודש ונשאר חסוי עד היום.

בחודש אפריל פרסמנו כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחשאי הקמה של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, מספר שיא שעובר בבת אחת - ותוך כדי המערכה עם איראן. גם בעת קבלת ההחלטה, הקבינט אישר את המאורע הדרמטי תחת סיווג, בין היתר כדי לא לגרור לחץ אמריקני תוך כדי המערכה, וברקע האולטימטום של טראמפ.

בחודש שעבר הממשלה החליטה ברגע האחרון שלא לאשר את התקציב להקמת היישובים החדשים ביהודה ושומרון, ככל הנראה בשל חשש מלחץ מדיני. הממשלה החליטה שלא לאשר את התקציב להקמת היישובים החדשים מתוך כוונה להעביר את ההחלטה לקבינט המדיני-ביטחוני, שכן החלטותיו יכולות להישאר חסויות.

עוד פורסם ב"מהדורה המרכזית" כי בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני בשבוע שעבר נתניהו אמר לשרים כי לא ניסוג מלבנון גם במקרה של לחץ אמריקני. ישיבת הקבינט בשבוע שעבר עסקה בין היתר בנושא לבנון. במהלך הישיבה פנה השר אבי דיכטר לנתניהו ואמר לו כי אם ישראל תוותר על שטח בלבנון, בחמאס עלולים לפרש זאת בצורה לא נכונה.

השרה אורית סטרוק הצטרפה לדבריו ואמרה: "המציאות בלבנון היא הישג גדול, אבל 'ארבע אימהות' כבר על הרגליים, ומנצלים כל חייל שנהרג שם כדי להשתמש במושג 'הבוץ הלבנוני'". בתגובה לדבריה של סטרוק נתניהו תקף את הארגון: "יש עוד ארבע אימהות? אחרי כל הנזק שהן גרמו הן מעזות לדרוש שנצא מלבנון?".

לאחר מכן השר ישראל כ"ץ אמר כי גם השטח בין הקו הצהוב לליטאני הוא יעד: "לא נשאיר מנהרה שלא נפוצץ". בנושא הזה השר גדעון סער ניסה למתן את הקבינט ואמר: "צריכים למנוע התרחבות של הפערים ביננו לבין ארה"ב, היחסים הם הנכס הכי חשוב". הדברים של סער הגיעו בעקבות דיווחים על דרישה אמריקנית לנסיגה ישראלית כזו או אחרת משטחים נוספים בלבנון.

לדבריו של סער השיב נתניהו כי הוא מוכן לעשות הרבה דברים למען היחסים עם ארצות הברית, אך שגם לזה יש גבול: "מסכים, צריך לעשות הרבה בשביל זה, אבל לא הכל, לא לוותר על האינטרסים ולא לסגת".