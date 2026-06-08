בצה"ל החליטו: המבצע באיראן - המשך של "שאגת הארי"

גורמים בצה"ל: "איראן מקשרת את הירי לעבר ישראל - לתקיפה שבוצעה בדאחייה של ביירות" • "איראן הפרה את הפסקת האש בת חודשיים, אולי היא הרגישה שהיא יכולה למרוח את הזמן"

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
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מטוס חיל האוויר ממריא לתקיפה באיראן, ארכיון
מטוס חיל האוויר ממריא לתקיפה באיראן, ארכיוןדובר צה"ל

גורמים בצה"ל אמרו היום (שני) כי "בצבא רואים שאיראן מקשרת את הירי לעבר ישראל - לתקיפה שביצע חיל האוויר בדאחייה של ביירות, ויוצאת להגנת הפרוקסי שלה". הם הוסיפו: "איראן הפרה את הפסקת האש בת חודשיים, אולי היא הרגישה שהיא יכולה למרוח את הזמן" והדגישו כי רואים במבצע הזה - המשך של "שאגת הארי".

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כאמור, בצה"ל רואים את שבירת הפסקת האש האיראנית כהזדמנות, ואומרים: "לא מתחילים מאפס". למעשה, בישראל רואים בפעולה הנוכחית כהמשך של מבצע "שאגת הארי" ואת מטרותיו. לצד זאת, ישנה היערכות למספר ימי קרב ולחימה, אבל גם למערכה ארוכה. הגורמים הדגישו: "לוקחים את זה בחשבון".

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אילוסטרציה: מערכות ההגנה שהותקפו ברחבי איראן דובר צה"ל

במהלך הלילה שוגרו לפחות 20 טילי קרקע קרקע מאיראן לשטח ישראל, לצד שניים נוספים מתימן - כאשר אחד מהם יורט בהצלחה. במקביל לכך, ישנה היערכות לאפשרות לפיה חיזבאללה יפתח גם הוא באש.

הגורמים התייחסו לשיתוף הפעולה עם ארצות הברית והדגישו: "השותף האמריקני לא החליש את היציבה האמריקנית במרחב". בישראל טוענים לתיאום מלא עם האמריקנים - אבל ההתקפה היא "כחול לבן" על מלא. 

עם פתיחת ההתקפה הישראלית, חיל האוויר ביצע שני גלי תקיפה באיראן. הגל הראשון התרחש בשעה 04:40 לפנות בוקר, כאשר עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו תשע מטרות הגנה אווירית. הבוקר נרשמה תקיפה נוספת, כאשר הותקפו שלושה מפעלים פטרוכימיים במשהאם, בהם מייצרים רכיבים לטילים בליסטיים.

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