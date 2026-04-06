שירותי הביטחון ומשטרת ישראל סיכלו פעילות חבלנית חמורה שבוצעה על ידי אזרחים ישראלים עבור גורמים עוינים. כך עולה מהחלטת בית המשפט מהבוקר (שני), שהתיר לפרסם פרפרזה מורחבת על החקירה הרגישה המתנהלת ביחידה הארצית לחקירת פשיעה בין-לאומית (יאחב"ל) בלהב 433, לבקשת עיתון "ישראל היום".

מממצאי החקירה עולה חשד כבד כי מספר חשודים העניקו שירותים שונים לגורמים איראניים. על פי המידע שהותר לפרסום, הפעילות לא הסתכמה רק בהעברת מידע או קשר ראשוני; החשודים בפרשה פעלו לבקשת הגורמים האיראניים לייצור חומר נפץ, ואף ביצעו באופן אקטיבי ניסויים בחומרים שייצרו.

כזכור, בית המשפט התיר בשישי האחרון לפרסום כי שב"כ ויחידת יאחב"ל בלהב 433 מנהלים חקירה בעלת היבטים ביטחוניים בחשד לאחת מפרשיות הריגול החמורות שנחקרו עד כה. על פי הודעת בית המשפט מאותו היום, החקירה התמקדה במספר חשודים אשר על פי החשד עמדו בקשר עם גורמים איראניים והעניקו להם שירותים שונים. במערכת הביטחון מגדירים את הפרשה כ"עליית מדרגה" משמעותית בפעילות המודיעין האיראני בתוך שטחי המדינה.

פרשה זו מצטרפת לשורה של ניסיונות שנחשפו בשנה האחרונה, בהם גורמי מודיעין איראניים פנו לישראלים דרך הרשתות החברתיות, לעיתים תחת זהות בדויה, והציעו להם כספים עבור ביצוע משימות. בעוד שבמקרים קודמים דווח בעיקר על צילום אתרים ביטחוניים, במקרה הנוכחי מדובר בעליית מדרגה משמעותית הכוללת טיפול בחומרי נפץ וניסויים מבצעיים.