בשקט בשקט: המכשול הביטחוני החדש שיוקם בגבול ישראל
מאחורי הגדר ובין הכפרים שמעבר לקו, לוחמי צה"ל פועלים יום ולילה בתוך סוריה כדי ליצור חומת מגן מול מציאות אזורית רותחת • כתב i24NEWS, עידו שברצטוך, היה עם הכוחות והביא את התיעודים מהפעילות הדרמטית • צפו
עידו שברצטוךכתב מגזין
1 דקות קריאה
בתוך השכנה מצפון: מאחורי גדר הגבול ובין הכפרים הסוריים שמעבר לקו, לוחמי צה"ל פועלים יום ולילה להקמת מכשול ביטחוני חדש, מעיין חומת מגן שקטה מול מציאות אזורית רותחת. כתב i24NEWS, עידו שברצטוך, היה עם הכוחות בסוריה והביא הערב (שבת) ב"מגזין השבת" את התיעודים מהפעילות הדרמטית.
