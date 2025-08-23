בשקט בשקט: המכשול הביטחוני החדש שיוקם בגבול ישראל

מאחורי הגדר ובין הכפרים שמעבר לקו, לוחמי צה"ל פועלים יום ולילה בתוך סוריה כדי ליצור חומת מגן מול מציאות אזורית רותחת • כתב i24NEWS, עידו שברצטוך, היה עם הכוחות והביא את התיעודים מהפעילות הדרמטית • צפו