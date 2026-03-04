מפקד חיל האוויר: היחידות המיוחדות מבצעות משימות שיכולות להצית את הדמיון

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, פנה הערב (רביעי) באיגרת לפקודיו שבה התייחס למבצע "שאגת הארי", ואמר כי "כבר במכת הפתיחה סיכלנו את בכירי הצמרת המדינית והביטחונית של משטר האייתוללות ובראשם המרצח עלי חמינאי".

עוד כתב בר: "לוחמי היחידות המיוחדות של חיל האוויר מבצעים בימים אלה משימות יוצאות דופן שיכולות להצית את הדמיון".

מוקדם יותר, שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר באגף המודיעין יחד עם ראש אמ"ן, אלוף שלומי בינדר ובכירים נוספים באגף המודיעין. כ"ץ אמר כי "האיראנים הופתעו עד כדי שלא היו ערוכים למרות ההתרעה האסטרטגית כי הם לא ידעו לאמוד את היקף רוחב ועומק המודיעין עד המטרה האחרונה, ואת היכולת המבצעית לנצל את המודיעין כדי לפגוע, לתקוף, להשמיד ולהרוס את היכולות שלהם".

עוד הוסיף שר הביטחון: "המבצע תוכנן לאמצע השנה אבל עקב כל ההתפתחויות והנסיבות בא הצורך להקדים את הכול לחודש פברואר. אתם סיפקתם התקדמות עצומה במימד המודיעיני שאפשרה את זה. יש לכם חלק עצום בבניית היכולת הזאת".