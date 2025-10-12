"קראנו ברשתות": הקרובים שגילו במקרה על שחרור רוצח יקירם

המחיר שתשלם ישראל עבור שחרור חטופיה נראה שהיה ידוע מראש - שחרור המוני של מחבלים רוצחים עם דם על הידיים. אלא, שלא כל בני המשפחות של קורבנות הפיגועים לאורך השנים, עודכנו מראש ובצורה מסודרת על שחרור הרוצחים של יקיריהם.

זהות רובם המוחלט של המחבלים שישוחררו הייתה ידועה למקבלי ההחלטות זה ימים אחדים. ואולם, אחדות מהמשפחות קיבלו את המידע באקראי, באמצעות התקשורת או הרשתות החברתיות: "נתקלנו בשם שלו באחת מקבוצות הוואטסאפ".

בעקבות הביקורת הציבורית על התנהלות משרד ראש הממשלה והמועצה לביטחון לאומי, פורסמה באישון לילה רשימת המחבלים שישתחררו לעזה, ליהודה ושומרון וגם למזרח ירושלים. עם זאת - גם מי שקיבלו שיחות עדכון מגורמי ביטחון לא זכו - לדבריהם - למענה ראוי או רגיש. וכעת, הם חוששים מפני הבאות.

המחיר הכואב ברור, ואפילו בקרב משפחות הקורבנות עצמן, מוכן לשלם אותו. אבל, לכל הפחות היה ניתן להקל במעט את כאבן בעדכון מסודר, מנוהל ורגיש – שהיה עשוי לחסוך הרבה עוגמת נפש, ופצעים שנפתחו מחדש.