שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה ובינוני מפגיעת נ"ט בדרום לבנון

קצין לוחם בחטיבת גבעתי נפצע באורח קשה ולוחם בחטיבת גבעתי נפצע באורח בינוני היום (חמישי) מפגיעת נ"ט בקרב בדרום לבנון.

הלוחמים נפצעו כאשר מחבלים שיגרו טיל לעבר כוח גבעתי שהוצב במרחב האבטחה. הכוח השיב אש וחיסל את המחבלים אחרי קרב ממושך. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

מבית החולים רמב"ם נמסר כי "בהמשך להודעת דובר צה"ל על התקרית בצפון, שני חיילי צה״ל פונו לפנות ערב לרמב"ם. פצוע במצב קשה נותח ואושפז בטיפול נמרץ, פצוע במצב בינוני ביחידת הטראומה".

עד כה נקלטו ברמב"ם ארבעה פצועים ביומיים האחרונים. רוב פעילות בית החולים מתקיימת בבית החולים התת קרקעי שבו מאושפזים כיום למעלה מ-800 מטופלים.

כוחות צה"ל נפרסו מוקדם יותר השבוע במרחב האבטחה בתוך לבנון - שתופס שטחים שולטים מעל כבישים, מול כפרים סמוך לגבול עם ישראל. לוחמים היו עד עכשיו בחמישה מוצבים, אך כעת פרוסים הרבה יותר רחב לכל רוחב הגזרה, עם צוותי קרב פלוגתיים בנקודות שולטות. כוחות בהיקף של אוגדה יצטרפו בקרוב. לחיזבאללה יש יכולת לבצע ירי, עוד אלפי טילים ורקטות, מרביתו צפונית לליטני.