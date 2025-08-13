משתמטים או מתגייסים? הארגונים חרדים לוקחים את החוק לידיים

מומלצים -

בצל האיומים בהנהגה החרדית, גל המעצרים של העריקים החרדים נמשך, והלילה (בין שלישי לרביעי), המשטרה הצבאית עצרה תלמיד ישיבה נוסף בביתו בבת ים. מאז שנת 2024 עם פקיעת הסדר "דחיית השירות" והסדר "תורתו אמונתו", קרוב ל-100 אלף בחורי ישיבות נותרו ללא מענה, וצה"ל החל בשנה האחרונה לשלוח צווי גיוס ועשרות תלמידי ישיבות נמצאים בסכנת מעצר מיידית.

זה המסלול שיעברו תלמידי הישיבות משקיבלו צו ראשון ועד שיהפכו לעריקים ומשם לצו מעצר: תחילה הם יקבלו צו ראשון, ואם לא יתייצבו, צפויים לקבל צו שני ושלישי שלאחריו יקבלו שיחת טלפון, מכתב התראה, צו 12 שלאחריו יוגדר כעריק ושנה וחצי אחרי - העריק יוגדר כמשתמט פרקליטות.

צה"ל הציג אתמול בדיון בוועדת חוץ וביטחון את הנתונים המדאיגים: מעצרי תלמידי הישיבות פגשו את הנציגים החרדים בכנסת חסרי אונים, שהם לא יודעים לתת מענה ראוי לתלמידי הישיבות. מי שנכנס לנעליהם של חברי הכנסת הם הארגונים חרדים, שהוקמו במטרה לתת מענה לעצורים ולמשפחותיהם. הם הקימו מוקדי טלפונים שפועלים 24/6 ומסייעים למשפחות העצורים.

משם, הטיפול יעבור למישור המשפטי והארגונים פועלים לצד עורכי דין מומחים שפועלים בנושא, אבל הארגונים לא מסתפקים רק בכך. עד כה נעצרו כ-120 תלמידי ישיבות, רובם בנתב"ג, אך מבחינת אותם הארגונים, מספר העריקים יגיע לשיא לאחר החגים. בעוד כעשרה ימים תסתיים חופשת בין הזמנים, בארגונים מאמינים כי הלחץ ירד כאשר התקווה היא שצה"ל לא יפעל לעצור תלמידים מתוך הישיבות. במקביל, נמשכים המאמצים להביא חוק גיוס בכנסת וזה ברור כי גם אם יצליחו להגיע להסכמות זה ייקח עוד לא מעט זמן.

