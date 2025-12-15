הצוערים ששתו אלכוהול: שניים יודחו מקורס הטיס הנוכחי

כשבוע וחצי לאחר התפוצצות הפרשה: דובר צה"ל הודיע הבוקר (שני) כי שניים מהצוערים בקורס הטיס שצרכו אלכוהול בניגוע לנהלים - לא יסיימו את הקורס הנוכחי, וימשיכו את הכשרתם בקורס הבא. בהודעה נמסר כי כל מקרה נבחן לגופו. 13 מהם אכן יזכו לסיים את הקורס בעוד מספר ימים.

כזכור, באירוע החריג והמביך שהתפרסם בשבוע שעבר, 15 צוערים פעלו בניגוד לנהלים במהלך סוף שבוע אזרחי לעיבוד ולמנוחה בבית מלון באילת. מפרטי האירוע עולה, כי הם הזמינו בני משפחה ובני זוג, שתו אלכוהול אחרי סדנת שבי - והעלו חשד לבעיה של ביטחון מידע. עקב כך הצוערים נשפטו ונכלאו לשלושה עד שישה ימים.

בסיכום תחקיר האירוע שבוצע על ידי מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, נכתב כי "התרחש בבית הספר לטיסה אירוע חמור בתחום המשמעת, הנורמות והערכים המצופים מחניכי קורס טיס. צוערי קורס טיס סיימו שבוע עצים שכלל מאמץ פיזי משמעותי ומבחנים מורכבים. בהתאם לנהלים, בסיום השבוע נדרשו הצוערים לשהות במקום מרוכז ומבודד לצורך עיבוד ומנוחה".

מספר ימים לאחר מכן, נמסר כי מפקד הטייסת בבית הספר לטיס, ש-15 מצועריו צרכו אלכוהול בניגוד לכללים - הודח מתפקידו. על פי ההודעה, הקצין בדרגת רב-סרן יועבר לתפקיד אחר.