למרות עוד סבב שיחות כושל, בכיר במועצת השלום טוען בשיחה עם i24NEWS: חמאס יפורק מנשקו - כך חשף כתבנו המדיני גיא עזריאל הערב (שישי) ב"קבינט שישי".

שבעה חודשים מאז כניסת הפסקת האש לתוקף בעזה ולאחר עוד סבב שיחות עקר מתוכן בקהיר בשבוע שעבר די ברור שחמאס מחפש כל תירוץ להימנע מפירוק מנשק ולקבל את המרות של כח צבאי זר וממשלת טכנוקרטים. השבוע נפגש מנכ"ל מועצת השלום מלדנוב עם ראש הממשלה נתניהו כאשר גם בישראל וגם במועצה אומרים - הייתה פגישה חיובית, שני הצדדים רואים עין בעין באשר למטרות שצריך להשיג.

עם זאת, ברור לכולם שהתכנית לא באמת מתקדמת כמתוכנן, אין זכר לכח בין לאומי בעזה או לפירוז הרצועה. חמאס גם יוצא בקמפיין נגד מלדנוב בטענה שהוא מוטה בעד ישראל במקום להיות נייטרלי. השבוע דווח ב-i24NEWS שישראל לא מתכוונת להיכנס לבוץ העזתי בזמן הקרוב, כל עוד החזיתות באיראן ובלבנון עדיין פתוחות. כך או כך, בכיר במועצת השלום מתעקש כי פירוק חמאס מנשקו לא נתון למשא ומתן.

הבכיר מסרב לומר אם ומתי ינתן לישראל האור הירוק לבצע את הפירוק באופן צבאי אבל חוזר ואומר: "זה מופיע בתוכנית של הנשיא ובהחלטת מועצת הביטחון של האו"ם. זה הולך לקרות".