רב"ט אירמיאס בהתא התמוטט אחרי ארוחת הבוקר - ונפטר בבסיס
רב"ט בהתא, בן 18, ממעלה אדומים, טירון בבסיס ההדרכה של חיל הלוגיסטיקה, התמוטט ומת בבסיס בדרום הארץ • הועלה מדרגת טוראי לדרגת רב-טוראי לאחר מותו • מצ"ח פתחה בחקירת נסיבות המוות
טרגדיה בבסיס בדרום: רב"ט אירמיאס בהתא, בן 18, ממעלה אדומים, טירון בבסיס ההדרכה של חיל הלוגיסטיקה, התמוטט היום (חמישי) אחרי ארוחת הבוקר - ונפטר. צה"ל חוקר את נסיבות המוות ומקיים תחקיר רפואי בנושא.
בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית.
ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, אלוף רמי אבודרהם, החליט למנות צוות מומחים בראשות אלוף-משנה.
אירמיאס ז"ל הועלה מדרגת טוראי לדרגת רב-טוראי לאחר מותו. צה"ל מסר כי הוא "משתתף בצער המשפחה וימשיך ללוותה".
