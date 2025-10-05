קראו "נאצים": יוארך מעצר הפעילים שניסו להיכנס לעזה

מעצרם של שלושת פעילי השמאל הקיצוניים הוארך אמש (שבת), לאחר שעל פי החשד השתתפו בהפגנה לא חוקית סמוך לגבול עזה וניסו לחצות את הגדר לשטח הרצועה.

לפי הודעת המשטרה, כ-80 מפגינים התקהלו במקום וחסמו את ציר הפינוי של כוחות צה"ל שהתכוננו לכניסה לעזה. מהחקירה עולה כי ההפגנה עיכבה את יציאתם של חיילים שהיו אמורים לצאת להתרעננות וגרמה נזק לוגיסטי וכלכלי המוערך במיליוני שקלים.

עוד עולה מהחקירה כי מפקד תחנת אופקים הגיע למקום וניסה לשוחח עם המפגינים באמצעות כריזה, אולם אלו סירבו להתפנות, התיישבו על הקרקע והשמיעו קריאות גנאי כמו "נאצים" כלפי הכוחות. חלק מהמפגינים אף הצליחו לחצות את גדר הגבול.

בין העצורים היה פעיל השמאל וסרבן הגיוס איתמר גרינברג, שסרטון שפרסם מהמעצר צבר כבר למעלה מ-4.5 מיליון צפיות ברשתות החברתיות. לפי החשד, גרינברג תקף חייל באגרוף בפניו במהלך העימותים. החייל, שנפגע, נאלץ מיד לאחר מכן לשוב לפעילות מבצעית ברצועת עזה ולכן טרם הגיש תלונה רשמית.