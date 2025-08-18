"לא להתייצב": חשש בקרב החרדים מהמבצע לגיוס עריקים

מומלצים -

חשש התעורר בקרב החרדים לאחר שבצה"ל הודיעו על פתיחת מבצע לגיוס משתמטים ועריקים, מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם. החשש הוא כי המהלך יביא לגיוס של חרדים שמעדיפים שלא להסתבך עם הצבא. "יתד נאמן", ביטאון מפלגת "דגל התורה" פרסם הבוקר (שני) הוראה ברורה שלא להתייצב למה שמוגדר כ"ניסיון פיתוי זול ושקוף".

"על רקע כישלון מבצעי האכיפה האלימים וההתנגדות הנחושה של עולם התורה", נכתב בביטאון המפלגה, "צה"ל יוצא ב'מבצע מיוחד' המהווה ניסיון נואש נוסף לפרוץ את חומת הברזל של היהודות החרדית". בידיעה צוטטו ראשי ישיבות ואישי ציבור שמבהירים כי "מדובר בניסיון פיתוי זול ושקוף, הנועד לנסות ולמשוך בודדים משולי המחנה בתקווה ליצור סדק בחומה איתנה".

"זהו תרגיל נואש של מי שכבר הבין שדרך הכוח נכשלה", אמרו הרבנים, "הם מנסים עכשיו בדרך של פיתוי אבל גם זה לא יעזור להם". בידיעה פורסמה ההוראה של הנהגת דגל התורה: "אין להתייצב, אין להיענות לשום זימון, ואין לתת יד לשום ניסיון - בין אם כוח ובין אם בפיתוי - לגייס בחורי ישיבות".

כפי שנחשף ב-i24NEWS: בצה"ל הודיעו אתמול על פתיחת מבצע "מתחילים מחדש" לגיוס משתמטים ועריקים, מבלי שיידרשו לשאת קודם בעונש מאסר על היעדרותם. המבצע יאפשר למי שנעדרו משירות, וטרם החלו הכשרה צבאית, להגיע לגיוס באופן מיידי תוך התייחסות באופן מקל להיעדרותם מהשירות על ידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל. תאריך הגיוס הצפוי הוא 2-3 בספטמבר.

בצה"ל מגדירים את המבצע "הזדמנות אחרונה" לכ-14,600 משתמטים ועריקים מכלל האוכלוסייה, מתוכם כ-8,000 הם חרדים. הם מוסרים שזו תהיה "הזדמנות חד-פעמית". השאיפה בצבא היא להצליח באופן זה להרחיב את בסיס המתגייסים, ובמקביל להסדיר את מעמדם של אלו אשר השתמטו מגיוס וחוששים כעת להתייצב לאור ההשלכות המשפטיות הכרוכות בכך. לכן, מי שיוכיח שהוא רוצה להתגייס לשירות מלא באופן מיידי, וכשיר לעשות זאת, יוכל להסדיר את מעמדו, ללא מעצר או כליאה.