מבצע החזרת הציוד של צה"ל חוזר - בגלל מחסור באלפי אמל"ח

היום שאחרי המלחמה: בצה"ל יפתחו בקמפיין "החזרת ציוד רחב היקף" במהלך חצי השנה הקרובה, כך דיווח הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה מתכוונים לאפשר החזרת אמל"ח וציוד לחימה ללא משמעויות פליליות, כאשר להערכת גורמי ביטחון - אלפי פריטי אמל"ח וציוד לחימה מסתובבים אצל האזרחים.

כחלק מהניסיון לאפס את מלאי הציוד בצבא, וההבנה שיותר מדי אמל"ח נצבר אצל האזרחים והמילואימניקים - יפתחו מוקדים ברשויות המקומיות ויקראו לאנשים להניח את הציוד בלי צורך בהזדהות.

המבצע ייצא לדרך בדומה למלחמות עבר ולקמפיין בשנת 70 למדינה ("מחזירים ב-70") - אבל עתיד להיות בקנה מידה גדול יותר בעקבות המילואימניקים הרבים שחזרו מהלחימה עם ציוד צבאי ושלל. בצה"ל אישרו את הפרטים.