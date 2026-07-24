"הוא חוטף לו את הנשק": תיעוד הפיגוע ליד חוות גלעד בשומרון

פיגוע ירי אירע הבוקר (בשישי) בכפר תל הסמוך לחוות גלעד בשומרון. בפיגוע נהרג בניהו מלט, איש כיתת הכוננות של חוות גלעד שהגיע למקום לאחר שהוזעק בעקבות עימות שהתפתח בין קבוצת פלסטינים למטיילים ישראלים. תיעוד מתוך זירת הפיגוע מראה את העימות שהתפתח בין שתי הקבוצות.

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ניתן לראות מהתיעוד את כוחות הביטחון מנסים להפריד בין הצדדים. כמו כן ניתן לראות את ניסיון חטיפת הנשק מצד אחד הפלסטינים. בסוף התיעוד המחבל הפלסטיני החל לירות בנשק.

אחרי חטיפת הנשק והירי הגיע למקום כוח נוסף, שפתח באש לעבר המחבל וחיסל אותו במקום. כתוצאה מהירי נרצח כאמור בניהו מלט ז"ל, ונפצעו שניים נוספים באורח קשה.