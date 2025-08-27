הסתיים מבצע "חסד לעריקים": רק 180 מועמדים מתוך אלפי משתמטים נרשמו

מומלצים -

פרסום ראשון: צה"ל סיים היום (שלישי) את מבצע "חסד לעריקים", במסגרתו נרשמו 180 מועמדים רלוונטיים מתוך כ-14,600 עריקים פוטנציאליים, למסלול גיוס מהיר. המבצע, שחשף הכתב הצבאי של i24NEWS ינון שלום יתח במאי האחרון, היה אמור להסתיים ביום חמישי שעבר אך הוארך עד יום שלישי עקב תקלה טכנית.

המבצע נועד לאפשר לעריקים שהשתמטו משירות במשך תקופה ארוכה להתגייס בלי להיכנס לכלא קודם, במסגרת יוזמה להתמודד עם סוגיית העריקים באופן חינוכי ומיטבי.

היוזמה מגיעה על רקע חוק הגיוס החדש שמקדם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, הכולל הגדרת רמות שירות ושאיפות גיוס לפי אזורים והרחבת מנגנון התמריצים לשירות צבאי, לאומי ואזרחי - כך לפי הפרסום של i24NEWS.

במסגרת המבצע, הצבא פעל בשיתוף עם רשויות מקומיות ומשרדי ביטחון והפנים במטרה לחזק את השירות הצבאי והקהילתי ולחזק את אחריות כלל החברה הישראלית.