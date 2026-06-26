הקלטות סודיות ודיונים בקבינט: חומרי הארכיון שנחשפים 50 שנה אחרי מבצע אנטבה

במשך שנים היו שמורים בארכיון חומרים דרמטיים שרואים אור כעת, 50 שנה אחרי אחד המבצעים ההרואיים בתולדות המדינה • מההתלבטויות על המבצע ועד ההודעה הראשונה על נפילתו של יוני נתניהו - סודות אנטבה נחשפים

ינון שלום יתח
ינון שלום יתח ■ כתב לענייני צבא וביטחון ■ instagram.com
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Google Newsעקבו אחרינועקבו
50 שנה למבצע אנטבה
50 שנה למבצע אנטבה

בשבוע הבא נציין בדיוק 50 שנה לאחד המבצעים ההרואיים בתולדות המדינה - מבצע אנטבה. במשך 50 שנה היו קבורים עמוק בארכיון חומרים היסטוריים דרמטיים שרואים אור כעת.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הדיונים הסודיים בקבינט כשנודע על חטיפת המטוס, ההתלבטויות על המבצע, ההקלטות הנדירות של יצחק רבין כשהתבשר מי עומד מאחורי החטיפה, ההודעה הראשונה על נפילתו של יוני נתניהו - סודות אנטבה נחשפים.

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות