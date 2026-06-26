הקלטות סודיות ודיונים בקבינט: חומרי הארכיון שנחשפים 50 שנה אחרי מבצע אנטבה

בשבוע הבא נציין בדיוק 50 שנה לאחד המבצעים ההרואיים בתולדות המדינה - מבצע אנטבה. במשך 50 שנה היו קבורים עמוק בארכיון חומרים היסטוריים דרמטיים שרואים אור כעת.

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הדיונים הסודיים בקבינט כשנודע על חטיפת המטוס, ההתלבטויות על המבצע, ההקלטות הנדירות של יצחק רבין כשהתבשר מי עומד מאחורי החטיפה, ההודעה הראשונה על נפילתו של יוני נתניהו - סודות אנטבה נחשפים.