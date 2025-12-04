נתניהו הכריע: ראש המוסד הבא - האלוף רומן גופמן, מזכירו הצבאי

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום (חמישי) שהחליט למנות את מזכירו הצבאי, האלוף רומן גופמן, לראש המוסד הבא. על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, "לאחר שראיין מועמדים שונים, נתניהו החליט למנות את מזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים של מדינת ישראל".

האלוף גופמן יחליף את ראש המוסד דוד ברנע שיסיים את כהונתו לאחר 5 שנים בחודש יוני 2026. פנייתו של ראש הממשלה לגבי מינויו של האלוף גופמן מובאת היום בפני הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים.

האלוף גופמן כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל ובכללם: לוחם ומפקד בחיל השריון, מג"ד בגדוד 75 בחטיבה 7, קצין אג"ם בעוצבת 'געש' (אוגדה 36), מח"ט 'עציון', מח"ט חטיבה 7, מפקד אוגדת 'הבשן' (210), מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, ראש מטה פעולות הממשלה בשטחים ותפקידו הנוכחי – המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

עוד נכתב בהודעת לשכת רה"מ: "האלוף רומן גופמן הוא קצין רב זכויות. מינויו למזכירו הצבאי של ראש הממשלה בעיצומה של המלחמה הוכיח כי הוא בעל יכולות מקצועיות יוצאות דופן, החל מכניסתו המהירה לתפקיד וכלה במעורבותו המיידית והמשמעותית בשבע הזירות של המלחמה. האלוף גופמן היה בממשק רציף עם כלל שירותי הביון והמודיעין, ובייחוד עם המוסד".

בנוסף אמר נתניהו בממשלה: "גופמן ליווה אותי בתקופה הקשה ביותר של מדינת ישראל, הראה אומץ, אחריות ויכולת מקצועית נדירה. הוא קפץ מהבית להילחם מול מחבלי חמאס ונפצע קשה, זה אומר הכל על האדם. אני סומך עליו בלב שלם להוביל את המוסד בשנים הקרובות ומודה לדוד ברנע על שירותו המסור".