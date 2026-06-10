"זקוקים לכל לוחם ולוחמת": צה"ל עונה למכתב ראשי ישיבות ההסדר

בצה"ל הגיבו הערב (רביעי) למכתב ראשי ישיבת ההסדר מהמגזר הדתי-לאומי שפורסם אתמול, ובו נכתב כי לא ישלחו את תלמידיהם לשירות בחיל השריון לאור פסיקת בג"ץ המחייבת את צה"ל לקיים פיילוט לשילוב נשים במערך הלוחם של החיל.

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בהודעת דובר צה"ל נכתב: "לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה, צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם, צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות, תוך מאמץ גדול לשמירה על אורח חייהן וצרכיהן, באופן שאינו פוגע באוכלוסייה אחת על חשבון האחרת".

דובר צה"ל ציין כי צו בג"ץ לא הנחה את צה"ל לגייס נשים לחיל השריון, אלא לקיים את הפיילוט כהתנסות ראשונית לבחינה בהמשך: "הפיילוט יתבצע בהתאם לפקודת השירות המשותף, תוך הקפדה על עמידה בכלל הסטנדרטים המבצעיים והמקצועיים הנדרשים, ובהתאם לצורך המבצעי. בכלל האפשרויות הנבחנות בפיילוט לא קיימת חלופה בה עתיד להתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת".

כזכור, אתמול פרסמו 14 ראשי ישיבות הסדר מהמגזר הדתי-לאומי מכתב ובו הצהירו כי שילוב נשים לוחמות בחיל השריון ביחד עם לוחמים בנים מהווה"פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה". עוד אמרו ראשי הישיבות כי כי על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי שאינם מתאימים לשירות בחי"ר למסגרת קרבית אחרת המתאימה לרוח הלחימה שלהם.