מחיר ההדלפות: המפכ"ל מידר את רוב הניצבים מהדיונים על תחקירי 7.10 | משה שטיינמץ

למרות שהוחתמו על טופסי סודיות, הדלפות מתוך תחקירים פנימיים של המשטרה על מחדלי 7 באוקטובר הובילו את המפכ"ל למדר את רוב צמרת הארגון • לוי הקים פורום מצומצם של שישה ניצבים בלבד שיחשפו לחומרים

משה שטיינמץ
משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה ■ 
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מפכ"ל המשטרה דני לוי
מפכ"ל המשטרה דני לוידוברות המשטרה

בשבועות האחרונים החלה המשטרה להציג בפני סגל הפיקוד את תחקרי התנהלות הארגון באירועי 7 באוקטובר. לקראת סדרת הדיונים, הוחתמו המשתתפים על טופס "שומר סוד" - אך למרות זאת דלפו לתקשורת פרטים מהדיונים הראשונים.

בעקבות ההדלפות, החליט המפכ"ל דני לוי למדר את מרבית הניצבים - והקים פורום מצומצם בן שישה ניצבים בלבד, שרק בפניו יוצגו מעתה התחקירים.

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בגל הדלפות: המפכ"ל ממד ניצבים
בגל הדלפות: המפכ"ל ממד ניצבים

מהמשטרה נמסר בתגובה כי "הליכים פנימיים אינם מעניינה של התקשורת".

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