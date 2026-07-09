מחיר ההדלפות: המפכ"ל מידר את רוב הניצבים מהדיונים על תחקירי 7.10 | משה שטיינמץ
למרות שהוחתמו על טופסי סודיות, הדלפות מתוך תחקירים פנימיים של המשטרה על מחדלי 7 באוקטובר הובילו את המפכ"ל למדר את רוב צמרת הארגון • לוי הקים פורום מצומצם של שישה ניצבים בלבד שיחשפו לחומרים
משה שטיינמץפרשן לענייני משטרה
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בשבועות האחרונים החלה המשטרה להציג בפני סגל הפיקוד את תחקרי התנהלות הארגון באירועי 7 באוקטובר. לקראת סדרת הדיונים, הוחתמו המשתתפים על טופס "שומר סוד" - אך למרות זאת דלפו לתקשורת פרטים מהדיונים הראשונים.
בעקבות ההדלפות, החליט המפכ"ל דני לוי למדר את מרבית הניצבים - והקים פורום מצומצם בן שישה ניצבים בלבד, שרק בפניו יוצגו מעתה התחקירים.
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מהמשטרה נמסר בתגובה כי "הליכים פנימיים אינם מעניינה של התקשורת".
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