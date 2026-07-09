מחיר ההדלפות: המפכ"ל מידר את רוב הניצבים מהדיונים על תחקירי 7.10 | משה שטיינמץ

למרות שהוחתמו על טופסי סודיות, הדלפות מתוך תחקירים פנימיים של המשטרה על מחדלי 7 באוקטובר הובילו את המפכ"ל למדר את רוב צמרת הארגון • לוי הקים פורום מצומצם של שישה ניצבים בלבד שיחשפו לחומרים

משה שטיינמץ ■ פרשן לענייני משטרה 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■