היסטוריה: ישראל צפויה להשלים הבוקר (רביעי) את מסירת מערכת ההגנה מפני טילים בליסטיים "חץ 3" לגרמניה – לראשונה אי פעם תועבר גישה עצמאית לנכס צבאי אסטרטגי מסוג זה למדינה אחרת.

יצוין כי החוזה בין ממשלות ישראל וגרמניה נחתם לפני קצת יותר משנתיים, והוא מהווה את עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר של ישראל אי פעם. המהלך מהווה את סיום עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה ביותר של ישראל, שנחתמה בין שתי המדינות לפני יותר משנתיים, בשווי של מעל 3.6 מיליארד אירו (4.2 מיליארד דולר).

על פי משרד ההגנה הגרמני, ההסכם כולל מערכות שיגור, תחמושת ומערכות מכ"ם. המערכת תוצב תחילה בבסיס חיל האוויר הולצדורף, כ-120 ק"מ דרומית לברלין, כאשר אתרים נוספים צפויים להיפרס גם בצפון-מערב ובדרום גרמניה.

בתוך כך, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ צפוי להגיע לישראל בסוף השבוע לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו – ביקור רשמי ראשון של מנהיג אירופי בישראל בחודשים האחרונים. בחיל האוויר הגרמני ובארגון ההגנה מפני טילים הישראלי מציינים כי מדובר בצעד משמעותי לסגירת פער יכולות שמוכר על ידי נאט"ו והאיחוד האירופי, וכי המערכת מהווה קפיצת מדרגה ביכולת ההגנה הטריטוריאלית של גרמניה מפני טילים בליסטיים.