הפצ"רית שוחררה למעצר בית ל-10 ימים: נאסר עליה ליצור קשר עם המעורבים בפרשה עד לסוף השנה

פרשת הדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן: הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, שוחררה היום (שישי) למעצר בית ל-10 ימים.

על החשודה נאסר ליצור קשר עם הגורמים המעורבים בפרשה עד ליום ה-31 בדצמבר 2025. בנוסף, ניתנה התחייבות עצמית על סך עשרת אלפים שקלים, וערבות צד ג’ בסכום זהה. הערב הוא אחיה של הפצ"רית לשעבר, אסף תומר.

אתמול פרסמנו לראשונה כי יועמ"שית משרד המשפטים קבעה כי בהרב-מיארה נמצאת בניגוד עניינים בפרשת הדלת הסרטון. בנוסף היא קבעה כי על היועמ"שית ועל המשנה לפרקליט המדינה, להימנע מלקחת חלק בחקירה. עם זאת, היא הדגישה כי אין בכוונתה להטיל דופי במעורבות בהרב מיארה בהליך החקירה, אלא כדי להבטיח את עצמאותה.

ביום רביעי האריך בית משפט השלום בתל אביב את מעצרה של תומר-ירושלמי. השופטת שלי קוטין ציינה בהחלטתה כי קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה. נציג המשטרה הוסיף: "אפשר להגיד שהחשד נגדה התחזק באופן משמעותי. בכל עת מרחף בחקירה קשר השתיקה בסביבתה הקרובה של החשודה".

מוקדם יותר השבוע חשפנו את עדותו של אחד הנחקרים, המראה מה הוא קשר השתיקה סביב תומר-ירושלמי. העד, אמר למשטרה כי "כבר בבוקר לאחר הפרסום, כשהתחילו להתהפך עלינו, הפצ"רית לא הייתה מוכנה לדבר איתנו על הנושא - והבהירה בהתנהגות שלה שאף אחד לא פותח את הפה".

נזכיר כי ביום ראשון האחרון יצאה תומר-ירושלמי מביתה לאחר שהשאירה מכתב הנדמה למכתב התאבדות, נסעה לחוף הצוק הסמוך, נטשה את רכבה עם המפתחות ונעלמה. היא נמצאה בקרבת החוף על ידי שוטרים ונלקחה לקבלת טיפול רפואי ולחקירה במשטרה. במהלך היעדרותה נעלם הטלפון הנייד שלה, המכיל ראיות קריטיות למשפט.