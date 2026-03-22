האם השתלטות מחדש על רצועת הביטחון היא הדרך להחזיר את השקט לצפון?

עשרות שנים אחרי היציאה מלבנון - המושג רצועת ביטחון חוזר לשולחן. כתבנו עידו שברצטוך ניסה לבין האם כשהטנקים שוב על הגדר, השתלטות מחדש על השטח היא הדרך להחזיר את השקט לצפון, או שמדובר בהסתבכות ישנה-חדשה בתוך הבוץ הלבנוני?

ישראל שוב ניצבת על קו הגבול עם לבנון, והדיונים על הקמת רצועת ביטחון חדשה חוזרים למוקד השיח הציבורי והביטחוני. הרעיון, שלפני שנים רבות נתפס כפתרון זמני, הפך בשנים האחרונות לנושא קריטי לאור האיומים המתמשכים מצידו של חיזבאללה.

לפי בכירים לשעבר בצה"ל, רצועת ביטחון קטנה של כמה קילומטרים בלבד, עם היערכות קרקעית, מכשולים וטכנולוגיות מודרניות, יכולה לאפשר הגנה יעילה על יישובי הצפון ולמנוע פגיעה באזרחים. "הציר הקריטי הוא לא היישובים עצמם, אלא מה שמתרחש לפניהם", מציין האלוף במיל' רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמ"ן. "האזרחים לא יכולים להיות בשר התותחים".

לצד הפוטנציאל הביטחוני, הדיון מעלה גם את השאלות ההיסטוריות והאנושיות. חוויות העבר, כולל נסיגת צה"ל מלבנון ב-2000 והאסון בבופור שבו התרסקו שני מסוקים מוכיחות כי כל פעולה בצפון כרוכה בסיכון משמעותי. "אזור הביטחון נתן תשובה מבחינת מניעת חדירות, אך תמיד נותר המחיר האנושי", אומר יוסי פלד, לשעבר מפקד פיקוד הצפון.

האתגר הפוליטי והדיפלומטי אף הוא מורכב. להקים רצועת ביטחון ללא שיתוף פעולה עם ממשלת לבנון פירושו לאפשר לצד השני לטעון לכיבוש, בעוד שחיזבאללה שומר על יכולות התקפיות המאפשרות לו לפגוע בצפון גם ממרחק. "הבעיה המרכזית היא לא טקטיקה אלא האיום האסטרטגי, טילים ורקטות, שלא ניתן למנוע רק באמצעות רצועת ביטחון", מסביר נמרוד שפר, לשעבר ראש אג"ת וחיל האוויר.

לצד הקולות הצבאיים, הציבור בצפון עדיין חווה חרדה מתמדת. השאלות שהעלו תנועות אזרחיות בעבר, כמו 'ארבע אימהות', ממשיכות ללוות את השיח: האם ההגנה הצבאית באמת משרתת את האזרחים, או שמדובר בהסתבכות חוזרת שמייצרת מטרות נוחות לאויב?

כעת, כשהגבול שוב בוער ומתחזקים הקריאות לבחון פתרונות, ההחלטה האם להקים רצועת ביטחון תהיה מבחן לא רק של אסטרטגיה צבאית, אלא גם של יכולת מדינית להבטיח את ביטחון האזרחים בצפון.