200 לוחמים בעצימות גבוהה: תרגיל הענק של חיל הים מול חופי עזה

יותר מ-200 לוחמים עלו השבוע על כלי שיט ויצאו מנמל אשדוד אל לב הים מול חופי עזה. זה היה אחד התרגילים המורכבים והגדולים שעשו בתקופה האחרונה, תרגיל שמדמה מלחמה, סיכול טרור, השמדת תשתיות ואכיפת המצור הימי על הרצועה. הערב (שישי) ב"קבינט שישי", כתבנו רועי כץ התלווה אל הכוחות וחזר עם תיעוד מיוחד על הפעילות המבצעית של חיל הים, הכי קרוב לרצועת החוף של עזה.

במשך ימים ולילות ארוכים, תרגלו הכוחות שורה של משימות קריטיות: החל מסיכול חדירות טרור מן הים, דרך השמדת תשתיות תת-קרקעיות ועל-קרקעיות של האויב באמצעות ירי מדויק, ועד לאכיפה אגרסיבית של המצור הימי על הרצועה.

התיעוד המיוחד שלנו חושף מקרוב את השעות המורטות, את התיאום המדויק עם חיל האוויר, ואת העבודה הסיזיפית של הלוחמים הצעירים, שמבינים היטב את כובד המשקל שמונח על כתפיהם. רגע השיא של התרגיל: דימוי של תקיפת מטרות מורכבות בעומק החוף העזתי, תוך התמודדות עם איומי כטב"מים וטילי חוף-ים.

בזמן שהמזרח התיכון ממשיך לבעור, חיל הים מוכיח שהגבול הכחול של ישראל נמצא בידיים הבטוחות ביותר. הלוחמים חזרו לנמל אשדוד עייפים אך מרוצים, בידיעה שהתרגיל של היום - יכול להיות המציאות של מחר.