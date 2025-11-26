תחקיר הקרב במושב יתד: מול 11 מחבלים - הרבש"ץ והתושבים מנעו טבח

התחקיר הצבאי לאירועי ה-7 באוקטובר שמתפרסם הבוקר (רביעי) קובע כי צה"ל כשל בהגנה על יישובי מערב הנגב, בהם יתד. במתקפת חמאס על המושב וסביבתו נהרג לוחם צה"ל במילואים, ומתוך 11 המחבלים שהשתתפו בפשיטה - 10 נעצרו.

בשעה שלפני פרוץ המתקפה, נפרסו כוחות מגדוד הסיור של הנח"ל בגזרה במסגרת "כוננות עם שחר". בשעה 6:29, החלה מתקפת הרקטות של חמאס על המדינה ויישובי הנגב המערבי, כעבור כ-10 דקות הקפיץ רבש"ץ המושב את כיתת הכוננות והנחה על סגירת שערים, פתיחת מקלטים, עיבוי כוח הגנת המושב בשבעה אזרחים נוספים ועריכת סיורים באזור.

כשלוש שעות לאחר הפשיטה, זוהתה דמות חשודה מעבר לגדר המושב שבוצע לעברה נוהל מעצר חשוד שלבסופו - נכנע מחבל והועבר לשמירה בבית של תושב חמוש. הרבש"ץ דיווח על כך למפקדת החטיבה הדרומית אך לא קיבל מענה. כרבע שעה לאחר האירוע, התקבל דיווח על חשוד דובר ערבית שמנסה לפרוץ לבית של תושבת המושב - כוחות שקפצו למקום זיהו אותו ופתחו לעברו באש - אך הוא נמלט.

לאחר הצטרפות כוחות נוספים וכיתור המרחב בו שהה המחבל, נפתחה לעברו אש ממנה הוא נפצע - ונעצר. כוחות מחטיבת "פארן", האחראיים על גזרת מצרים, הצטרפו בשעות הבוקר ללחימה בעוטף ובשעה 9:40 זיהה כוח בפיקוד מפקד החטיבה, ובו כ-20 לוחמים על גבי ארבעה רכבים לא ממוגנים, מספר חשודים על כביש 232. בין הצדדים החלו חילופי אש.

כוח הגנת מושב יתד, שזיהה מיקום בו מסתתרים מחבלים, כיתר את האזור והצליח להכניע ארבעה. במקביל, כוח נוסף נלחם בחולייה על כביש 232. מפקד חטיבת פארן שיצר קשר עם חיל האוויר ביקש סיוע של מסוק קרב - שהגיע כעבור 40 דקות. במהלך חילופי האש על הציר, נפגע סרן (מיל') יפתח גורני מאש המחבלים ונפל. יפתח נהרג בשעה שניסה למנוע מהחולייה שירתה לעברו להשיג את המפתחות לרכבים.

ציר הזמנים בשעות הראשונות ללחימה במושב יתד ובסביבתו

• 6:40 - הרבש"ץ מורה על סגירת שערי המושב, מקפיץ את כיתת הכוננות ומעבה את כוח הגנת המושב

• 9:30 - מתקבל דיווח על מחבל שמנסה לפרוץ לבית במושב, כוח פותח לעברו באש והוא נמלט; מחבל נוסף שזוהה נורה ונפצע, כוח עוצר אותו.

• 9:40 - כוח בפיקוד מפקד חטיבת פארן מזהה חשודים על כביש 232, יורה באוויר - והם משיבים לעברו באש, תושבים מיתד מצליחים להכניע ארבעה מחבלים. מסוק קרב מגיע לסייע כעבור 40 דקות.

• 9:51 - סרן (מיל') יפתח גורני נפגע מאש המחבלים. מח"ט פארן ולוחמת מנסים להעניק לו טיפול רפואי אך הוא נמצא ללא סימני חיים.

• 10:35-11:22 - שלושה טנקים בפיקוד גדוד קרקל מגיעים לכביש 232 באזור המושב.

בסביבות השעה 10 בבוקר, מגיע טנק בפיקוד מפקדת מחלקה מגדוד קרקל וחובר למפקד חטיבת פארן, משם הוא מכוון לכיוון המחבלים השוהים באזור כביש 232, פותח באש ופוגע בכ-20 מהם. לאחר כחצי שעה, מגיע למקום טנק, עליו עולה מפקד החטיבה, ורכב ממוגן נוסף עליו מפקדת פלוגה מהגדוד.

בשעה 11 בבוקר, כחמש שעות מפרוץ המתקפה, מגיע למקום מסוק קרב ומבצע ירי לעבר מחבלים שנסוגו מהאזור. כעבור כשעה וחצי, פוגש מפקד חטיבת פארן בקיבוץ כרם שלום, מפקד פלוגה מגדוד ביסל"ח, אותו הוא מכפיף לרבש"ץ כרם שלום. משעה זו ועד לקראת הערב, חברי כוח הגנה של המושב ביצעו סיורים ברחבי המושב וביצעו בדיקות לוודא שכל התושבים במצב תקין.

כוח מבית הספר לקצינים מגיע אל המושב בשעה 20:00 על מנת לתגבר את ההגנה במקום. עם זאת, כעבור כשעתיים, הוא עוזב את המקום בהנחיית מפקד החטיבה הדרומית לטובת ביצוע משימה אחרת.

הלחימה יום לאחר פרוץ המתקפה

בשעות הלילה המוקדמות מגיעים למושב שמונה לוחמים, שממוקמים בעמדות בהתאם לרבש"ץ. אליהם מצטרף כוח בפיקוד סגנית מפקד גדוד קרקל. לקראת השעה 3:00 מתקבלת התראה על צפי להגעת גל נוסף של מחבלים, וכעבור כשלוש שעות מזוהות דמויות שחוצות את הגדר לכיוון המשק.

בעקבות כך, כוח מהמושב הוקפץ והחל בסריקות בהן הוא מזהה פרצה בגדר. לאחר הכרזה על חדירה וודאית למושב, מגיעים כוחות גדולים ופותחים בסריקות. כעבור שלוש שעות מצטרף לאירוע גם מסוק קרב - שמבצע ירי הרתעתי מסביב למושב. בשלב זה הפיקוד על האירוע מועבר למפקד חטיבת פארן לשעבר, תושב יתד, שמורה להמשיך את הסריקות תחת הנחת היסוד כי ישנה חדירה למושב.

בשעה 10:00, כלל הכוחות הצבאיים שסרקו את המושב עוזבים את המקום, למעט הכוח מגדוד קרקל. כעבור עשרים דקות, תושב המושב סרק פעם נוספת את האזור ותופס חמישה מחבלים שנכנעים ונשכבים על הרצפה. החל משעות הצהריים התושבים מתחילים להתפנות מהמושב.

מסקנות תחקיר צה"ל לאירועי ה-7 באוקטובר במושב יתד

• צה"ל נכשל בהגנה על המושב.

• לוחמי כיתת הכוננות ותושבים נוספים פעלו באחריות מרחיבה ומנעו פגיעה בתושבי יתד.

• הרבש"ץ וכוח הגנת המושב קיבלו החלטות נכונות' ציון לשבח לרוח ההתנדבות ומימוש האחריות.

• הקרב בכביש 232 בו נפל סרן (מיל) יפתח גרוני הוביל לפגיעה בעשרות מחבלים והשפיע על התוצאות.

• כוחות אוגדה 80, בהם גדוד קרקל, שהופנו למרחב היו בעלי תרומה משמעותית בקרב.

• שרשרת הפיקוד נפגעה קשות, דבר שיצר קושי בגיבוש תמונת מצב ובתיאום פעולות הגנה.

מושב יתד הגיב לפרסום תחקיר צה"ל ואמר כי המושב "היה מברי המזל שניצלו על ידי כוחות צה"ל ובראשם חטיבת פארן, שהיו על כביש 232 מול יתד בשעה שעשרות מחבלים היו בדרכם למקום".

עוד נכתב כי "חברי יתד לא שוכחים את מי שנהרג בקרב על הגנת המושב - יפתח גורני ז"ל ואלמוסנינו לירן ז"ל, אשר הגן על יתד ונהרג בהמשך אותו בוקר בחולית; את תושבי יתד מוטי אלקבץ ז"ל ונוי מעודי ז"ל, וכן הנכד של משפחת מעודי מתן רוזנרג ז"ל שנהרגו באותו יום בדרך חזרה". המושב ציין כי הוא אסיר תודה "על תפוקדם של כיתת הכוננות אשר הדפה את המחבלים, שהצליחו להגיע לגדר - ולצוות צח"י שתפקד עד פינוי אחרון התושבים".