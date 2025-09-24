הכילה מנוע: פרטים חדשים על הרקטה שאותרה בטולכרם

מומלצים -

פרטים חדשים על הרקטה שאותרה בטולכרם פורסמו הערב (רביעי), לפיהם בניגוד לטענת גורמי ביטחון, הרקטה כן הכילה מנוע, מה שיכול לרמוז על ניסיון להשמיש ולשגר אותה לצרכים שונים.

בנוסף, בשונה מהאירוע בבנימין - הרקטה לא שוגרה ולא היה לה ראש קרב, אך הוא הוחלף במשקולת אחרת. גורמי ביטחון מעריכים כי זו רקטת ניסוי כדי לשפר את היכולות והטכנולוגיה של ייצור רקטות ביהודה ושומרון. כמו כן, יש ניסיון לייצר תעשייה עצמאית ולא רק הברחות של פריטים דרך הגבול המזרחי.

נזכיר כי בשבוע שעבר, בצה"ל זיהו ניסיון שיגור רקטות כושל מהכפר ניעמה במערב בנימין. בסריקות במקום אותרו שתי רקטות ללא חומר נפץ תקני. יצויין כי זו לא הפעם הראשונה שאותרה רקטה ביהודה ושומרון. מספר לאחר הפרסום ב-i24NEWS, צה"ל לכד את החולייה שניסתה לשגר את הרקטה.

בנוסף, בחודש שעבר איתרו בלשי תחנת עציון במחוז ש"י ולוחמי צה"ל אובייקט חשוד דמוי טיל סמוך לבית פג'אר וסיכלו אותו. כוחות המשטרה נקראו למקום בעקבות מידע שהתקבל בתחנת משטרת עציון בדבר חפץ חשוד בצורת טיל אשר כוון לכיוון אזור התעשייה מגדל עוז. הכוחות ביצעו סריקות בשטח, במהלכן אותר החפץ ובזירה פעל חבלן משטרתי אשר נטרל אותו באמצעות פיצוץ מבוקר, מבלי שנגרם נזק או נפגעים. כך או כך, גורם ביטחוני הבהיר: "מדובר באירוע הטרדה, חתיכת צינור מפלסטיק שהדביקו לו פרופלור ולא היה בו כלל חומר נפץ. בוצע עליו פיצוץ מבוקר מרחוק".