פרסום ראשון: ניסיון פיגוע במבצע לאיתור רן גואילי ז"ל
כוח של חטיבת אלכסנדורני שביצע את החיפושים אחר רן גואילי ז"ל ברצועת עזה זיהה שני מחבלים שהתקרבו אל הכוח כשבידם נשק ומשגר RPG • על פי צה"ל, התקרית לא פגעה במאמצי החיפוש
פרטים חדשים על המבצע לאיתור גופתו של רן גואילי ז"ל ברצועת עזה: ביום ראשון בצוהריים, עוד לפני פרסום דבר קיומו של המבצע, שני מחבלים מזוהים כפעילי טרור, התקרבו ללוחמי המילואים מחטיבת אלכסנדרוני בעת החיפושים, כשהם נושאים נשק ומשגר RPG וזוהו בטווח ירי.
כוח שריון של גדוד 75 ירה פגזים לעבר המחבלים, בצה"ל בודקים אם חוסלו. גורמים בצה"ל טוענים כי התקרית לא פגעה במאמצי השחרור, שהמשיכו כסדרם.
מאחר וחמאס סיפק את המודיעין לקראת המבצע - ההגעה של כוחות צה"ל למרחב בית הקברות לא הייתה מפתיעה עבורם. נבדקת גם האפשרות שהגיעו לתצפת או להרתיע את הכוחות מהגעה למתחם.
