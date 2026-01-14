גורם פלסטיני: הפלגים הסכימו על הרכב הוועדה לניהול עזה

גורם פלסטיני מסר היום (רביעי) ל-i24NEWS כי הושגה בקהיר הסכמה בין הפלגים הפלסטינים על הרכב הוועדה הטכנוקרטית שתנהל את רצועת עזה - ההודעה הרשמית צפויה לצאת בקרוב מאוד.

הוועדה תמנה 15 איש, רובם אלמונים גם לפלסטינים: עורכת דין נוצרייה, שני קצינים פלסטינים בדרגת אלוף, נשיא אוניברסיטת פלסטין, סגן שר בממשלות ערפאת שחי ברמאללה, ולפחות שניים שמזוהים עם חמאס, כמו השר לענייני חמולות והשר לענייני מים. הם יפעלו תחת מועצת השלום שתוכרז כנראה בשבוע הבא.

מקורות מצריים מסרו לערוץ הסעודי "אל-חדת'" כי לוועדה הפלסטינית יהיה מטה זמני במצרים. כמו כן, חמש מפקדות יוקמו בעזה עבור הוועדה, זאת לאחר המעבר לשלב השני. עוד הוסיפו המקורות כי כמה מהחברים בוועדה קיבלו את ההודעה על מינויים, בעוד שהדיונים בנושא עדיין נמשכים. בנוסף, המתווכות שכנעו את הפלגים הפלסטיניים להסכים על שמות חברי הועדה, אך כרגע יש מספר הסתייגויות בנושא.

נזכיר כי ישראל פסלה את הדמויות המזוהות מאוד עם הרשות הפלסטינית ועם חמאס, אך גורמים פלסטינים מסרו כי האמריקנים הרכיבו רשימה מאוזנת שעונה על כל הדרישות, כאשר מרבית החברים הם טכנוקרטים מקצועיים.

פרשננו לענייני ערבים פרסם אתמול פרטים חדשים על הרכב הגוף המקצועי שהולך ומתגבש. ל-i24NEWS נודעו שמותיהם של שבעה חברי הוועדה המסתמנים, הכוללים דמויות בעלות ניסיון מקצועי וציבורי נרחב ברצועה.

בין השמות הבולטים ברשימה נמצא עלי שעת', מי שכיהן בעבר כסגן שר התחבורה תחת יאסר ערפאת. דמות מרכזית נוספת היא עאיד אבו רמדאן, המכהן כראש לשכת המסחר בעזה, וצפוי להביא עמו את הזווית הכלכלית-עסקית הדרושה לשיקום הרצועה. החברים הנוספים המיועדים לוועדה המסתמנת הם: עבד אל כרים עאשור, עלי שמאלי, הנא' טרזי, ג'בר דאעור ועאיד יאע'י.