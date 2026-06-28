סרן דוד חזות מובא למנוחות: "הבטחתי לך שאמשיך את החיים למרות הכל"

הלוויתו של סרן דוד חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגולני, שנפל בדרום לבנון התקיימה היום (ראשון) בבית העלמין באשקלון. דוד ז"ל נפל בהיתקלות עם מחבל בכפר דיר סיריאן. התקרית התרחשה בסביבות השעה שתיים בלילה, כאשר לוחמים מצוות הקרב של חטיבת גולני נתקלו במחבל חיזבאללה עם כניסתם לאיתור חשוד במרחב דיר סיראן שבדרום לבנון. לאחר האירוע, הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל והותקפו מטרות במרחב.

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אמו, גלית, תיארה במהלך ההספד את הדרך שעבר בנה מאז שהיה חניך בצופים, דרך המכינה ועד שירותו בגולני, וסיפרה על נחישותו להיות מפקד לוחמים למרות הקשיים בדרך. היא סיפרה כי לאחר שקיבל תחילה תפקיד קצין אג"ם, התקשה להשלים עם האפשרות שלא יפקד על חיילים, ואף אמר לה שאם יעזוב את גולני - יעזוב את הצבא. לבסוף שובץ כמפקד מחלקה, תפקיד שלדבריה מילא במסירות ובתחושת שליחות.

עוד סיפרה על דאגתו העמוקה לפקודיו, ובמיוחד לחיילים הבודדים. לדבריה, לאחר חמישה שבועות בלחימה בלבנון יצא לביקורי בית אצל חייליו, וכשנחשף לתנאי המגורים של אחד מהם, פעל יחד עם משפחתו לגייס כסף כדי לשפר את מצבו.

לקראת סיום דבריה פנתה בקריאה נרגשת להנהגת המדינה. "די לצרותינו, די על כל חייל שאנחנו מאבדים", אמרה. "תעשו ראייה מושכלת ותשמרו עליהם. כל מי שיכול לעשות משהו - די עם המלחמה המזופתת הזו. עברתי עזה, עברתי איו"ש, עברתי לבנון והפסדתי בלבנון". היא חתמה בהבטחה לבנה כי תמשיך את חייה, כפי שביקש ממנה לעשות.