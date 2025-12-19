חשד לאירוע חטיפה: ישראלית נכנסה ליריחו - והקפיצה את צה"ל

הקפיצה את כוחות הביטחון: אזרחית ישראלית טענה שנחטפה היום (שישי) לאחר שנכנסה לעיר יריחו שבשטח A. הישראלית, נכנסה לעיר עם חבר פלסטיני והוכנסה לדירה עם עוד כמה גברים. לאחר שלא הבינה מה קורה, ניסתה לברוח והתקשרה למשטרה.

למוקדי החירום היא טענה שנחטפה. קצינים מהמנהל האזרחי ליוו אותה בשיחה, ומנגנוני הביטחון הפלסטיניים חילצו אותה והיא הועברה לידי כוח צה"ל.

לאחר תשאול ראשוני, מסתמן כי האישה הגיעה בתמימות עם מכר משותף ליריחו - תוך ניצול חוסר האונים שלה. לפי גורמי ביטחון, נבדקים חשדות לפלילים ואף חשד ביטחוני לאירוע חטיפה.

כוח מחטיבת הבקעה נכנס ליריחו כדי לסיים את שהמפגש שהיה שם ולקחת את החשוד לחקירה. בצה"ל שבים ומזכירים כי כניסה של אזרחים ישראלים לשטחי A מסוכנת ואסורה על פי החוק.