אביו של נוה חבשוש שנפל בלבנון נפרד: "היה מלאך שהסתובב כאן איתנו"

דובר צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום כי סמל ראשון נוה חבשוש הוא החלל הרביעי מאסון טנק המח"ט בדרום לבנון. הוא יובא היום למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, בשעה 18:00.

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חבשוש, בן 20 מגבע בנימין-אדם, הותיר אחריו את הוריו חיים ועינב, ואת אחיותיו נועם ונסיה. הוא היה מפקד טנק בגדוד 52 של חטיבה 401, זאת לאחר שסיים לאחרונה קורס מפקדי טנקים. בהמשך, תכנן לצאת לקורס קצינים.

אמו עינב משמשת כמנהלת מחלקת החינוך המיוחד באגף החינוך של המועצה. אחותו של נוה, נועם, עובדת במוקד הביטחוני של המועצה. אביו חיים, שמשמש כסגן מפקד חטיבת המילואים יפתח (11), סיפר על בנו: "היה אהוב במיוחד, תמיד הקדים לעזור, לתרום ולהושיט יד לאחרים. הוא היה פשוט ילד טוב. כולם אהבו אותו. תמיד היה מוותר, עוזר ותורם. הוא היה מלאך שהסתובב כאן איתנו".

בחודשים האחרונים הוא לחם בלבנון כמפקד טנק בגדוד 52. אביו סיפר כי בו היה גאה בשירותו כלוחם ומפקד - וראה בכך שליחות של ממש. "הוא היה מאוד גאה במה שהוא עושה. להיות בחוד החנית. הרגיש מאוד משמעותי", ציין.

כאמור, לפני כשבועיים הגיע לביקור האחרון בבית, ולאחר זמן קצר יצא לעשות את השבת עם שני סביו וסבתותיו, אותם לא פגש זמן רב בשל שירותו המבצעי. ביום חמישי בשעה 23:00 שלח נוה הודעה לאביו וציין כי יכול להיות שייצא הביתה ביום ראשון. "נוה כתב שיכול להיות שהוא יוצא הביתה ביום ראשון, אבל שלא אספר לאמא, כדי שאם זה לא יסתדר - היא לא תהיה עצובה. שעה ורבע לאחר מכן הטנק שבו היה עלה על מטען ונוה נהרג", אמר.

נוה הוא הנופל השלישי מגבע בנימין וה-64 של מועצה אזורית בנימין מאז תחילת המלחמה. "בתוך הכאב הכבד על נפילתו של נוה, משפחת המועצה כולה מחבקת את עינב, נועם ובני המשפחה בשעתם הקשה", נמסר מהמועצה.

ראש מועצת בנימין ישראל גנץ ספד: "הלב של כולנו נשבר עם נפילתו של נוה חבשוש הי"ד. נוה היה מטובי בניה של הארץ הזו. צעיר מלא אור, אהבת אדם, אחריות וענווה, שבחר לעמוד בחזית ולהגן על עם ישראל. משפחת חבשוש היקרה היא חלק ממשפחת מועצת בנימין. עינב ונועם פועלות במסירות למען תושבי בנימין, והכאב על נפילתו של נוה מורגש היום בכל בית ובכל יישוב".

דווקא מתוך השבר הגדול אנו מביטים בהערכה ובהוקרה בדור הלוחמים המופלא הזה. דור שמוכן לתת הכול למען העם והמדינה. נוה היה אחד מבני הדור הזה. בשם כל תושבי בנימין אני מחבק את חיים, עינב, נועם ונסיה ומשתתף באבלם הכבד. נמשיך לעמוד לצד המשפחה בכל שיידרש", הוסיף.

"זכות ולא מטלה"

בני משפחתו מצאו, לאחר נפילתו, מחברות ויומנים אישיים שבהם כתב מחשבות ותובנות בעקבות סמינריונים, סיורים ותהליכי הכנה לשירות הצבאי. בין הדפים נחשפת תפיסת העולם שליוותה אותו עוד כנער - תחושת שליחות עמוקה, אהבת הארץ ורצון לתרום ולעשות מעבר לנדרש.

"אני הולך לשרת בשמחה עצומה, לא משנה איפה בסוף אני אהיה", כתב נוה באחד היומנים, "כדי לעשות ולהשקיע כמה שיותר. יש אומרים שפראייר הוא טיפש כיוון שהוא מאפשר שינצלו אותו ומבצע לבדו מטלות שכולם צריכים לעשות, אבל אני רוצה לעשות ולהשקיע ולהשפיע כמה שיותר, לא משום שמישהו מנצל אותי או מכריח אותי לעשות, אלא מתוך הכרה בחשיבות השירות הצבאי ומתוך ידיעה שבשביל משימות כאלו באנו לעולם".

"זה שאני בצבא זה בשביל היכולת לילדים להיוולד בארץ. להיות חייל בצבא זו זכות, מצווה, זו לא מטלה. אני לא עושה טובה לאף אחד. צריך להיות אדם משמעותי, לא משנה איפה", הסביר את תפקידו של החייל.

באחד היומנים תיאר נוה שיחה על שליחות שהתקיימה במסגרת אחד הסמינריונים שבהם השתתף לפני גיוסו. כשנשאל איזו דמות מסמלת בעיניו שליחות, בחר מיד באביו, חיים. "הבן אדם הראשון שעלה לי לראש זה אבא שלי", כתב, "השליחות שהוא עושה זו אהבת הארץ. לא רק שלו אישית, אלא גם שבאים איתו עוד אנשים לשליחות שלו. הוא גורם לאנשים לטייל בארץ, לאהוב את הארץ יותר".

נוה סיכם את מחשבותיו במשפט שמקבל משמעות מיוחדת לאחר נפילתו: "בעיקרון אנחנו כל הזמן בשליחות. עומדים כדי להקים משפחה יותר טובה, ולהתכונן לצבא בשביל לשרת את המדינה יותר טוב".