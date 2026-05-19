בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יורה בסופו של דבר על חידוש התקיפות באזור, זאת בעקבות התבטאויותיו האחרונות וההסלמה מול טהראן - כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין.

גורם ישראלי בכיר התייחס להערכות המצב האחרונות ואישר כי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו מתואמים ביניהם "על מלא" לגבי הצעדים הבאים. התיאום ההדוק בין ירושלים לוושינגטון מגיע על רקע היערכות משותפת לתרחישים השונים ומסמן קו נוקשה ורציף מול הגרעין והתוקפנות האיראנית.

במקביל להערכות בישראל, המתיחות הגוברת מעוררת דאגה עמוקה בקרב השכנות במזרח התיכון. בכירים במדינות המפרץ הביעו בימים האחרונים חשש כבד מפני תגובה איראנית חריפה במקרה של פעולה צבאית, ובפרט מפני פגיעה ישירה של טהראן או שלוחיה בתשתיות אנרגיה ואסטרטגיה בשטחן. החשש במפרץ מדגיש את הרגישות האזורית הגבוהה ואת ההשלכות הכלכליות והביטחוניות הנרחבות שעשויות להיות לחידוש המתקפות האמריקניות.