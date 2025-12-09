תיעוד מיוחד מהדרום: בתוך מציאות של פשיעה גוברת, תושבי הנגב נלחמים לשמור על הבית

תיעוד מיוחד מהדרום: בתוך מציאות של פשיעה גוברת וביטַחון מעורער, ביישובי הנגב נלחמים לשמור על הבית. התושבים שמרגישים מופקרים בזמן שכדורי הרובים מרחפים מעל לראשיהם, ללא אכיפה משמעותית. בכתבה ששודרה הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו שי ישראל יצא לשטח ללילה עם כיתת הכוננות של עומר, ופגש את התושבים המודאגים, שרק רוצים להשיב את השקט.

חמולות, פשע ורציחות הם סרט המלחמה שהפך למציאות החיים של רבים מתושבי הנגב, מטרים ספורים מהבית. מפקד כיתת הכוננות יובל ניר תיאר את התחושות הקשות, לפיהן "הגזרה רותחת ואין כוחות שיעזרו".

בסיור בתל שבע, ניר מתאר כיצד העיר מחולקת לחמולות, שעושות תחרויות מי יורה יותר, גם לכיוון עומר. ובתוך כל זה, התושבים נלחמים לקיים שגרת חיים. "מסוכן כאן מאוד, קליעים נכנסו פה לבתים, ריסקו שמשות, פגעו בגגות, בנס לא הייתה פגיעה בנפש", סיפרה אחת מהם, מור אדרי. "זה ירי שהוא כמו מבצע צבאי, זה מפחיד".

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד