ניצב בדימוס יורם הלוי מונה למתאם פעולות הממשלה בשטחים

מומלצים -

שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר החליטו היום (ראשון) למנות את ניצב בדימוס יורם הלוי לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ויחליף את אלוף רסאן עליאן.

מטעמו של השר כ"ץ נמסר כי הלוי מילא בהצטיינות שורת תפקידים לאורך השנים במשטרה, בין היתר כמפקד הימ"מ, מפקד להב 433, מפקד משמר הגבול, מפקד מחוז דרום ומחוז ירושלים, המכשירים אותו למלא היטב את התפקיד בתקופה מאתגרת זאת. להלוי תוענק דרגת אלוף והוא יצטרף למטה הכללי של צה"ל.

בנו, פקד ייטב לב הלוי ז"ל, שירת כלוחם וקצין בימ"מ, ונפל בפעילות מבצעית במהלך המלחמה. ניצב הלוי נחשב להפתעה בצמרת הצבאית, הוא לא היה בין המועמדים הרשמיים עד השבוע האחרון. לעומתו, ראש המינהל האזרחי תא"ל הישאם איברהים היה המועמד הטבעי לתפקיד וגם שמו של תא"ל גיא מרקיזנו, המזכיר הצבאי של השר נכנס לבורסת השמות.

דובר צה"ל

כ"ץ מסר בתגובה: "ליורם הלוי ניסיון רב מתוקף מגוון התפקידים אותם מילא בעבר בהצטיינות רבה במשטרת ישראל, כולל כמפקד מחוז ירושלים, ומכיר היטב את ההתיישבות היהודית ביו"ש ואת הנושא הפלסטיני, ואני משוכנע שימלא את התפקיד על הצד הטוב ביותר".