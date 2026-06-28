הותר לפרסום: סרן דוד חזות נפל בהיתקלות בדרום לבנון

דובר צה"ל התיר היום (ראשון) לפרסום כי סרן דוד חזות בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגולני, נפל וחייל נוסף נפצע באורח קל בהיתקלות עם מחבל בכפר דיר סיריאן שבדרום לבנון. הוא הותיר אחריו אמא ואחות, לאחר שאביו נפטר לפני מספר שנים. הוא יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעיר בשעה חמש אחר הצהריים.

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התקרית התרחשה בסביבות השעה שתיים בלילה, כאשר לוחמים מצוות הקרב של חטיבת גולני נתקלו במחבל חיזבאללה עם כניסתם לאיתור חשוד במרחב דיר סיראן שבדרום לבנון. לאחר האירוע, הכוחות פתחו בסריקות אחר המחבל והותקפו מטרות במרחב.

כזכור, לאחר משא ומתן ממושך ואינטנסיבי שנערך בבירת ארצות הברית, נציגי ישראל, לבנון וארצות הברית חתמו ביום שישי על מסגרת עבודה משולשת, שנועדה להוביל להסכמים עתידיים בין ירושלים לביירות, במטרה להביא לסיום רשמי של הסכסוך ולכינון הסכם שלום.

כיממה לאחר החתימה, משפחות שכולות מפורום הגבורה פנו לראש הממשלה באמצעות סרטון הכולל את לקט התחייבויותיו לתושבי הצפון לאורך חודשי המלחמה, בנושא הכרעת חיזבאללה והשבת הביטחון לאזור. המשפחות פרסמו סרטון בו ריכזו את הבטחותיו, ונאמר: "נתניהו, הבטחת - עם ישראל עומד מאחוריך".