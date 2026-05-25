זמיר: צריך לתקוף בניינים בביירות בתגובה לתקיפות הרחפנים נגד חיילי צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בישיבת הקבינט אתמול (שני) כי צריך לתקוף בניינים בביירות בתגובה לתקיפות הרחפנים נגד חיילי צה"ל. גם השר בצלאל סמוטריץ' אמר: "צריך להפיל עשרה בניינים בביירות על כל עשרה רחפנים".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף: "אסור לנרמל את מציאות רחפני הנפץ, הגיע הזמן שראש הממשלה ידפוק על השולחן של טראמפ ויודיע לו שחוזרים למלחמה בלבנון. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש את הזהראני ולחזור למלחמה עצימה".

הבוקר, צה"ל התיר לפרסם כי סמל נהוראי לייזר, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, בן 19 מאילת, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון - והוא חלל צה"ל ה-11 מתחילת הפסקת האש עם לבנון. בתקרית נפצע לוחם צה"ל באורח קשה, משפחתו עודכנה.

הוא נהרג מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בפתח האחורי של הנמר"ה בה שהה באזור נאקורה, בדרום לבנון. סמל לייזר יובא למנוחות בשעה חמש בחלקה הצבאית בבית העלמין בעיר, כאשר החל מהשעה 16:15 תחלק העירייה דגלי ישראל בכניסה לבית העלמין.

כמו כן, היום השר סמוטריץ' אישר תקציב של כשני מיליארד שקלים לטובת פתרונות טכנולוגיים לאיום הרחפנים מלבנון, וקרא לשינוי המשוואה: "על איום אסטרטגי לא עונים רק במיגון אלא בשינוי הכללים והמשוואות". עוד ציין כי "בין היתר, הכסף יאפשר לגופים אזרחיים להציע פתרונות ורעיונות מחוץ לקופסא. אבל האמת היא שאת הרחפנים לא ננצח בהגנה אלא בהתקפה".

"לא נוכל לפרוס רשתות מעל כל מדינת ישראל וגם לא לרשת אותה במכונות יריה אוטומטיות. לא נוכל למגן את עצמנו לדעת. גביית מחיר מרתיע וחסר פרופורציה מהאויב חייבת להיות חלק ממאמץ ההגנה על לוחמינו", אמר.