תיעד את הנשיא הרצוג ועקב אחרי גלנט: נהג אמבולנס נאשם בריגול לאיראן

בתום חקירה של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) והיחידה המרכזית של משטרת מחוז צפון, הוגש הבוקר (חמישי) כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד אמיר הישאם מוחמד תיתי, אזרח ישראלי בן 34 ותושב הכפר בענה שבגליל, בגין ביצוע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. תיתי נעצר כבר בסוף חודש יוני על ידי מסתערבי החטיבה הטקטית של מג"ב.

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הנאשם, נשוי ואב לשני ילדים, עבד כנהג אמבולנס בחברה פרטית - תפקיד שהעניק לו גישה לבתי חולים ברחבי הארץ. במהלך המערכה האחרונה מול איראן, כך עולה, הוא תיעד עבור מפעיליו את היערכות החירום של בתי החולים, כולל מתחמים תת-קרקעיים ואזורים ממוגנים.

בין היתר תיעד את ביקורו של נשיא המדינה יצחק הרצוג במרכז הרפואי לגליל בנהריה, וכן את מושב עמיקם, שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

מלבד המשימות הללו, נשלח תיתי לבצע משימות איסוף ותיעוד אזרחיות וביטחוניות ברחבי המדינה. בין היתר, הוא תיעד את "כיכר החטופים" בתל אביב בעודו מחזיק שלט עם תמונות חטופים כדי להיטמע בקהל, צילם הפגנות במרכז חורב בחיפה. עבור פעולות אלו קיבל הנאשם עשרות אלפי שקלים, שהועברו אליו דרך חשבונות בנק של בני משפחתו וכן באמצעות ארנק דיגיטלי.

התיק מנוהל על ידי עו"ד יהודה דיין מפרקליטות מחוז חיפה. בשב"כ ובמשטרה מדגישים כי "הם רואים בחומרה רבה פגיעה בביטחון המדינה על ידי אזרחים ישראלים בשעת מלחמה, ושבים ומזהירים את הציבור מפני ניסיונות הפנייה של האויב ברשתות ומחוצה להן".