יש על מי לסמוך: גיוס הצנחנים החדשים - בצל הרחבת המלחמה

ככה נראה גיוס אוגוסט בשיאו: מאות מתגייסים לחטיבת הצנחנים וליחידות נוספות מילאו הבוקר (שלישי) את הבקו"ם, מוקפים במשפחות נרגשות וחברים שהגיעו ללוות ולהיפרד. חטיבת הצנחנים היא מהיחידות המבוקשות ביותר בצה”ל ויש צעירים שחולמים כל חייהם להגיע אליה.

הגיוס בעיצומה של מלחמה ארוכה, וזמן קצר אחרי החלטת הקבינט להרחיב את הפעולה בעזה, מלווה בחששות אצל המתגייסים ובעיקר אצל ההורים הדואגים. עם עיניים שמשדרות תחושת שליחות חזקה ורצון לשרת. הדור הטרי שמתגייס היום מוכיח שיש עדיין על מי לסמוך שישמרו על המדינה.

