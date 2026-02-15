ביקור בגבול הפרוץ בבקעת הירדן - וההתנצלות החריגה של המח"ט לתושבים: "נכשלתי"

בקעת הירדן הפכה מהחצר האחורית השקטה של המדינה, לאחד האתגרים הביטחוניים המורכבים. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח יצא לסיור בבקעה - מהמוצבים שהתעוררו לחיים ועד למכתב המח"ט שהדיר שינה מעיני התושבים - כדי להבין כמה אנחנו קרובים ליום שבו השקט יופר.

כאמור, זהו הגבול הארוך ביותר בישראל, הפרוס כמעט לכל אורכה של המדינה - מהרי הגולן בצפון ועד ים סוף בדרום, נושק לסוריה ולמצרים, אך גובל ברובו ב'בטן הרכה' של מדינת ישראל: בקעת הירדן. מאות קילומטרים של יישובים וחקלאים, שממה וכפר.

האזור הפך לאחד מאתגרי הביטחון הגדולים של ישראל בכל הזמנים: פרצות בכל פינה ומכשול שיגיע לחצי הדרך רק בעוד חמש שנים. כיום, ישנם תושבים שלוקחים חלק בלתי נפרד בשמירה על הבית. השאלה - מה יקרה אם ה-7 באוקטובר יפרוץ מהגבול המזרחי מעסיקה מבוקר עד ערב את התושבים המתוגררים באזור.

בינתיים, הגבול משמש קודם כל את החקלאים משני צידי הגדר המגיעים ממש עד אליה, והמבריחים גם כן. בשבוע שעבר, מח"ט הבקעה והעמקים שלח מכתב חריג לתושבי הגזרה, בו הוא מתנצל על חדירה של מספר שב"חים דרך הגבול, ואחד מהם שהספיק להגיע עד תל אביב בטרם נתפס. המכתב, אולי אפילו יותר מהחדירה עצמה, טלטל את הגזרה.

אלוף-משנה גילאד שריקי כתב: "אני רואה בחדירת הגבול כאירוע חמור מאוד וכישלון אישי שלי ושל כל המערכות תחתיי בהגנה עליכם. הגנה עליכם התושבים היא משימתנו הראשונה והעליונה ביותר. אני חש צורך עז להתנצל בפניכם על אי עמידה שלנו במשימת ההגנה ועל פגיעה בתחושת הביטחון שלכם".