במערך ההגנה האווירית סבורים: המערכה הבאה מול איראן תהיה שונה מאוד

עם פגישת נתניהו-טראמפ בוושינגטון, עשוי להיקבע גם לוח הזמנים לתקיפה באיראן. בתרחיש כזה קרוב לוודאי שנגיע לסבב נוסף בו מערך ההגנה האווירית יתפוס תפקיד מרכזי ביירוט טילים מאיראן. וכשהכוננות בשיאה, זמן התגובה של מפקדות הסוללה הזו עשוי להכריע את עוצמת המכה.

לפני חודש, בלילה שבין רביעי לחמישי - ליל התקיפה שנבלמה - זה כבר היה נראה סגור. אבל בלימת המתקפה הותירה את המערכת כולה במתח - עד להודעה חדשה.

במערך ההגנה האווירי חתמו את מבצע "עם כלביא" עם אחוזי יירוט גבוהים: למעלה מ-80 אחוזים. כל הצלחה מורגשת היטב אצל חיילי וחיילות הסוללה הזו. אז איך תיראה המערכה הבאה? לדבריהם, שונה מאוד מ"עם כלביא". "לוקחים בחשבון גם תרחישים גדולים יותר ממה שחווינו", ציינו במערך.

רק בשבוע שעבר האיראנים הציגו את טיל חורהמשאר 4, שלטענתם מסוגל לחדור את מערכות ההגנה האווירית של ישראל. בינתיים, בחיל האוויר נדמה שלא מתרגשים.