טראמפ התנגד לתגובה, שוכנע בדיון בבית הלבן – וארה"ב תקפה כ-20 מטרות

פרטים חדשים פורסמו היום (רביעי) ב"וול סטריט ג'ורנל", על המבצע של ארצות הברית בשטח איראן. גורם אמריקאי רשמי מסר כי במהלך המבצע, כוחות צבא ארה"ב תקפו והשמידו כמעט 20 מטרות שונות באיראן.

עוד דווח כי המערכות האמריקאיות רשמו הצלחה מבצעית משמעותית, כאשר ייעלו ויירטו בהצלחה כמעט את כל הטילים וכלי הטיס הבלתי מאוישים ששוגרו לעברם בתגובה.

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לדברי גורם אמריקני בכיר, הפעולה הצבאית בוצעה בשלושה גלי תקיפה מסיביים ומתוכננים היטב. המבצע כוון באופן ממוקד נגד מערכות הגנה אווירית ואתרי מכ"ם איראניים הממוקמים בקרבת מצר הורמוז האסטרטגי.

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בהצהרה רשמית מטעם פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) נמסר כי מטוסי קרב מתקדמים של חיל האוויר ושל הצי האמריקני הטילו חימוש מדויק לעבר המטרות, אשר כללו, מעבר למערכות המכ"ם, גם תחנות בקרה קרקעיות של כוחות הביטחון האיראניים.

מאחורי הקלעים: התפנית הדרמטית של טראמפ

על פי הדיווח, מוקדם יותר באותו היום, הנשיא דונלד טראמפ כלל לא היה משוכנע בצורך להגיב צבאית נגד איראן, ונטה לסרב לתוכניות התקיפה כדי למנוע הידרדרות למערכה רחבה.

הנשיא שינה את דעתו מהקצה אל הקצה רק לאחר ששר ההגנה פיט הגס'ת, יחד עם יו"ר המטות המשולבים הגנרל דן קיין, המליצו לו באופן חד-משמעי על תגובה צבאית נחרצת במהלך תדרוך דחוף שנערך בבית הלבן.

לדברי אותם גורמים, הגס'ת והגנרל קיין סיפקו לטראמפ מידע מודיעיני מעודכן ורגיש, והציגו לו הוכחות לגבי כטב"ם איראני מסוג "שאד" - הוא כלי הטיס שפגע באופן ישיר במסוק האמריקני והוביל להפלתו. המידע על הפגיעה הישירה בכוחות אמריקאיים החשופים בשטח היה הגורם המכריע ששכנע את הנשיא לחתום על פקודת המבצע.

כאשר התבקש להגיב באופן רשמי על חילוקי הדעות בחדר הסגלגל, מסר הפנטגון בהצהרה קצרה כי הוא "אינו דן בדיונים פנימיים המערבים את הנשיא ואת יועציו הצבאיים".