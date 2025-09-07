תקל או תסרבל? ועדה חדשה תעניק מענה לפצועי צה"ל

מומלצים -

על רקע הגידול במספר הפצועים ממלחמת "חרבות ברזל", שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הכריזו הבוקר (ראשון) על הקמת ועדה ציבורית משותפת, שתגבש מענה לאומי מקיף ורגיש לצרכי פצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון.

ההכרזה על הוועדה מוקמת כאשר, על פי הערכות של אגף השיקום במשרד הביטחון, עד שנת 2028 יטופלו באגף 100 אלף פצועים, בהם כ-50 אלף פצועי נפש. מדובר בגידול המהיר ביותר בהיקפי הפצועים בתולדות מלחמות ישראל. לא ברור בשלב זה האם בפועל זו תקל על תהליכים עבור נכי צה"ל, כמצופה ממנו, או שהיא עלולה לסרבל אותו עוד יותר.

הוועדה תפעל לקידום מענה לאומי מקיף של תהליכי שיקום, ליווי אישי וקהילתי, תמיכה טיפולית רגשית ושילוב בחברה ובתעסוקה. כל זאת לאור היקף הפצועים המתווספים מדי חודש, מאפייניהם המשתנים, הצרכים החדשים שהם מעלים ומגבלות המשאבים וכוח האדם הקיימים. הוועדה תבחן את הרחבת את המענים הנדרשים לטובת שיפור השירות לפצועים, לרבות הקצאת המשאבים הנדרשים.

בראש הוועדה יעמוד פרופסור שלמה מור יוסף, וסגנו יהיה פרופסור יצחק שפירא, סגן מנהל בית החולים איכילוב. חברי הוועדה הנוספים כוללים, בין היתר, את סמנכ"לית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון, לימור לוריא, יו"ר ארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן קלימן, נציגי שר האוצר, נציג צה"ל, נציג אגף תקציבים במשרד הביטחון ומומחים בתחומי השיקום ובריאות הנפש, לצד נציגים נוספים.

סמכויות הוועדה ייכללו:

• הכרה כנכה צה"ל: בחינת תהליך ההכרה וייעולו

• מענה לפצועים: טיפול רפואי ושיקום, בדגש על שילוב בתעסוקה

• תגמולים: בחינת מבנה התגמולים ופישוט השיטה

• מענה לבני המשפחה: תמיכה בבנות ובני זוג, ילדי הפצועים והוריהם

• אחריות הקהילה: הגדרת אחריות משותפת עם גורמי ממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי

• משאבים נדרשים: איתור וקביעת צרכים בתקציב, כוח אדם, מבנה ארגוני והתקשרויות

שר הביטחון כ"ץ מסר: "לצד הגבורה בשדה הקרב, אנו נדרשים כיום להתמודד גם עם האתגרים הכבדים של פציעות הגוף והנפש. פצועי ופצועות צה"ל הם שליחי הציבור של כולנו, והחובה הלאומית היא להבטיח להם שיקום מלא, ללוות אותם ולתמוך בהם לאורך כל הדרך. ההחלטה על הקמת הוועדה הציבורית נובעת מהבנה עמוקה של מחירי המלחמה ושל הצורך ההולך וגדל, והיא נועדה להרחיב את המענים ולתת מענה אמיתי – רפואי, רגשי ותעסוקתי - מתוך אחריות מוסרית וחברתית למדינה כולה. לא נשאיר אף אחד מאחור".

שר האוצר סמוטריץ' מסר: "חובתנו כלפי פצועי צה"ל היא מוחלטת, הם חוד החנית הערכי של עם ישראל, והאחריות שלנו היא להעניק להם את הטיפול, השיקום והליווי הטובים ביותר בלי בירוקרטיה מיותרת ובלי עיכובים. המהלך להקמת הוועדה הוא צעד משמעותי בדרך ליצירת מענה לאומי מקיף, מותאם למציאות החדשה, אשר ישלב את כל זרועות המדינה יחד. נבטיח שהתקציבים והמשאבים הנדרשים יועמדו לרשותם, כדי שכל לוחם ולוחמת שפצעו את גופם ונפשם למען כולנו יוכלו להשתקם, לחזור לחיים מלאים ולהשתלב בחברה ובתעסוקה באופן המיטיב ביותר".