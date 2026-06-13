לוחמות "היחידה האדומה" של צה"ל הן מאומנות לחשוב, להילחם ולפעול בדיוק כמו מחבלי חמאס וחיזבאללה. כל תפקידו הוא לביים אויב, לאתגר את הכוחות הלוחמים בשטח, ולהביא את האימונים הכי קרוב למציאות המדממת. כתבנו אוריה קשת קיבל הצצה נדירה ליחידה שנכנסת לראש של האויב כדי לוודא שברגע האמת - שום דבר לא יפתיע את הלוחמים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"אנחנו הכוח האחרון שהם רואים לפני שהם יוצאים ללחימה", סיפרה סמל א', "אנחנו היינו בהגנה הם פשטו על הכפר כביכול. חיכינו להם למעלה במבנה של שני קומות - והפתענו אותם. הצלחנו להפיל כמה וזה חשוב - כי אז הלוחמים מקבלים את הכאפה הזאת של רגע לפני".

סמל נ' הוסיפה: "כל כוח יכול לבקש מאיתנו סיטואציה אחרת - אנחנו נכנסות וצריכות לתאר אותה ולהגיב בהתאם. כל תרגיל ייראה שונה מקודמו, והסיבה שאנחנו עושות את זה היא כדי להכין את הלוחמים, למקרה שזה חס וחלילה יקרה להם".

"אנחנו מתרגלות את הלוחמים בשטח במטרה להוריד את רמת ההלם שלהם במידה והם ייתקלו באירועים כאלה", הוסיפה סמל ר', "כשמורידים את רמת ההלם - הלוחמים יודעים כיצד לתפקד, וזה מציל חיים".

מפקדת היחידה, סגן ש', סיכמה "שום דבר לא יכול לדמות ללוחמים תרחיש בו יורים עליהם מתוך בית - חוץ מאשר הבנות שלי, שעושות את זה בצורה טובה. מבחינתי, זו החזרה הגנרלית לכל לוחם, לפני הדבר האמיתי, מה שמכין אותם בצורה הטובה ביותר למה שהם עומדים לפגוש".