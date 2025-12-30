כוח של חטיבת הצנחנים נכנס ביום שבת האחרון, בניגוד לנהלים וללא אישור, לכפר דיר דיבוואן, מזרחית לרמאללה, והשחית כלי רכב פלסטיניים - כך נודע הערב (שלישי). בתום תחקור האירוע, נענשו מפקדי הכיתות שהיו מעורבים ל-30 ימי מחבוש והחייל שיזם ל-20 ימים. שאר המעורבים נשפטו ל-28 ימי ריתוק.

צה"ל מסר כי "עם היוודע האירוע, הוא תוחקר לעומק, על מנת לבדוק את התנהלות החיילים והמסגרות היחידתיות. במהלך התחקיר, התגלו חריגות נוספות שטופלו".

הרמטכ"ל קבע כי מדובר באירוע חמור המנוגד לערכי צה"ל, והנחה להעמיק את התחקיר בפלוגה ובגדוד וכן להשלים את התחקיר הפיקודי בנושא. ההשלמות יוצגו אל רא"ל זמיר בימים הקרובים. כחלק מהעונשים, הוחלט כי כלל המפקדים המעורבים באירוע לא יחזרו לתפקידי פיקוד ולחימה בצה"ל.