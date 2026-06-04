הירי ייפסק בקרוב? נתניהו לראשי רשויות בצפון: "נותרו לחיזבאללה 8,000 רקטות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (חמישי) עם ראשי רשויות ביישובי קו העימות, והתייחס למצב הביטחוני, להמשך הלחימה ולמאמצים הטכנולוגיים של ישראל מול האיומים השונים. "מה שהם רוצים, זה להוציא אותנו מאזור הביטחון. אנחנו לא נצא", הבהיר.

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נתניהו הדגיש כי אחד הלקחים החשובים ביותר הוא שישראל אינה יכולה להרשות לעצמה נוכחות של ארגוני טרור היושבים על גבולותיה. בהקשר זה הזכיר נתניהו לחצים מדיניים מהעבר ואמר: "היו לחצים עליי, מכמה נשיאים, ובראשם אובמה, לעזוב בעצם את יהודה ושומרון. ברור לכם שזה לא היה קורה אם היינו שם".

בהמשך דבריו, הציג ראש הממשלה נתונים בנוגע לפגיעה ביכולותיו הצבאיות של ארגון הטרור השיעי בלבנון: "חיזבאללה קוצץ בערך ל-80% מכוחו, מדבר על כוח הירי שלו. מתוך 150 אלף טילים ורקטות, נשארו לו כמה? 8,000 או משהו".

נתניהו התייחס גם להתמודדות עם איום הרחפנים הגובר בגבול הצפון, וציין כי ישראל נמצאת בחזית הטכנולוגית העולמית בנושא: "אנחנו גם פועלים בכל דרך, גם למגר את התופעה החדשה של הרחפנים. אני לא אפרט את זה, אבל אני חושב שאנחנו מהראשונים בעולם שעושים את זה. העולם, עד היום, לא מצא פתרון".

לדבריו, המדינה משקיעה משאבים חסרי תקדים כדי להביא לפתרון טכנולוגי מוחץ: "אני מביא לזה גאונים, כוחות של גאונים, ומאמץ לאומי ענק - בלי הגבלת תקציב, אבל עם דחיפה אדירה".