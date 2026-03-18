שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (רביעי) הערכת מצב בבור בקריה, יחד עם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. כ"ץ אישר רשמית את חיסולו הלילה של איסמעיל ח'טיב, שר המודיעין של איראן, והוסיף: "עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עוד אמר שר הביטחון: "אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל וראש ארגון 'רצח בע"מ' הבסיג', לאריג'אני וסולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב' - שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים. מדיניות ישראל ברורה וחד משמעית: אין לאף אחד באיראן חסינות וכולם על הכוונת.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הסמכנו את צה"ל לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל, מודיעיני ומבצעי, ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את הכולם". כ"ץ הבהיר כי "גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון".

ח'טיב מונה לתפקיד שר המודיעין על ידי עלי ח'אמנהאי בשנת 2021. במסגרת תפקידו, ח'טיב היה אמון על מיניסטריון המודיעין האיראני - גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני, המהווה אחד ממנגנוני הדיכוי והטרור המרכזיים של המשטר.המיניסטריון מחזיק ביכולות מודיעיניות מתקדמות, ומשמש זרוע מרכזית בפיקוח, ריגול והוצאה לפועל של פעולות חשאיות ברחבי העולם ונגד מדינת ישראל ואזרחי איראן בפרט.

כשר המודיעין, ח'טיב לקח חלק משמעותי בהכוונת מעצרים והרג מפגינים ובגיבוש תמונת המצב במהלך המחאות הפנימיות שאירעו לאחרונה באיראן. באופן דומה, פעל נגד אזרחי איראן במסגרת מחאות החיג'אב בשנים 2022-2023.

לצד פעילותו נגד ישראל, ח'טיב הוביל את פעילות הטרור של משרד המודיעין האיראני נגד יעדים ישראלים ואמריקאים ברחבי העולם ואף נגד יעדים בשטח מדינת ישראל במהלך מבצע "שאגת הארי". ח'טיב מילא בעבר מספר תפקידי ליבה במשמרות המהפכה ובעיקר בתחומי המודיעין, בהם היווה מוקד ידע משמעותי.

החיסול של איסמעיל ח'טיב, שהיה ממונה על הדיכוי הפנימי של המשטר באיראן, מתווסף לחיסולים של מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, עלי לאריג’אני ושל מפקד הבסיג' וסגנו.